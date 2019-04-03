Безрукова, Свиридова, Серебряков и другие звезды отточили искусство сарказма на премьере комедии «Папа, сдохни»

Накануне вечером в Москве состоялась премьера комедии режиссера Кирилла Соколова «Папа, сдохни». На мероприятии собралось множество звезд, наслышанных об успехе картины на фестивалях «Окно в Европу» и нью-йоркском What The Fest?!.
«Фильм «Папа, сдохни» — российская панк-рок-трагикомедия о том, что не имеет значения, сколько крови ты потеряешь, сколько дыр тебе просверлят в ноге, сколько раз у тебя остановится сердце и сколько раз тебя обманут, если ты борешься за правду и добро. О том, что если ввязался во что-то, то идти надо до конца. И о том, что в конечном итоге всегда побеждает честный̆, как бы тяжело и невероятно это ни было. Жизнь выбирает честных — я всегда был в этом убежден», — рассказал о своих впечатлениях о работе над фильмом исполнитель главной роли Александр Кузнецов.
Гостями премьеры стали Ирина Безрукова, Алиса Гребенщикова, Алексей Серебряков, Татьяна Волосожар и Максим Траньков, Мария Шумакова, Владимир Яглыч, Анна Цуканова-Котт, Алена Свиридова, Илья Бачурин, Прохор Шаляпин и Виталина Цымбалюк-Романовская, Мария Голубкина и другие знаменитости.
По сюжету комедии молодой человек (в исполнении Александра Кузнецова) приходит знакомиться с отцом (в исполнении Виталия Хаева) своей девушки (в исполнении Евгении Крегжде). Вернее — он пришел его убить по ее просьбе. Точнее — все еще запутаннее. Отношения отцов и детей в российском кино уже давно накалились — и это, пожалуй, самая яркая разборка поколений.
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Текст: Мария Мельникова
Фото: Геннадий Авраменко / пресс-служба