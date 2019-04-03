logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Безрукова, Свиридова, Серебряков и другие звезды отточили искусство сарказма на премьере комедии «Папа, сдохни»

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 16

Ирина Безрукова

Arrows-left
Arrows-right
Reload
2 апреля в одном из столичных кинотеатров состоялся закрытый показ новой комедии Кирилла Соколова.

Накануне вечером в Москве состоялась премьера комедии режиссера Кирилла Соколова «Папа, сдохни». На мероприятии собралось множество звезд, наслышанных об успехе картины на фестивалях «Окно в Европу» и нью-йоркском What The Fest?!.

«Фильм «Папа, сдохни» — российская панк-рок-трагикомедия о том, что не имеет значения, сколько крови ты потеряешь, сколько дыр тебе просверлят в ноге, сколько раз у тебя остановится сердце и сколько раз тебя обманут, если ты борешься за правду и добро. О том, что если ввязался во что-то, то идти надо до конца. И о том, что в конечном итоге всегда побеждает честный̆, как бы тяжело и невероятно это ни было. Жизнь выбирает честных — я всегда был в этом убежден», — рассказал о своих впечатлениях о работе над фильмом исполнитель главной роли Александр Кузнецов.

Гостями премьеры стали Ирина Безрукова, Алиса Гребенщикова, Алексей Серебряков, Татьяна Волосожар и Максим Траньков, Мария Шумакова, Владимир Яглыч, Анна Цуканова-Котт, Алена Свиридова, Илья Бачурин, Прохор Шаляпин и Виталина Цымбалюк-Романовская, Мария Голубкина и другие знаменитости.

По сюжету комедии молодой человек (в исполнении Александра Кузнецова) приходит знакомиться с отцом (в исполнении Виталия Хаева) своей девушки (в исполнении Евгении Крегжде). Вернее — он пришел его убить по ее просьбе. Точнее — все еще запутаннее. Отношения отцов и детей в российском кино уже давно накалились — и это, пожалуй, самая яркая разборка поколений.

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!

Текст: Мария Мельникова

Фото: Геннадий Авраменко / пресс-служба

Выбор редакции
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...
Обсуждаемое
«Не хотела признаваться, но тут уже не скроешь»: 46-летняя Елена Корикова показала фото с заметно округлившимся животом
Футболист Евгений Алдонин отдал 12-летнюю дочь родителям Юлии Началовой
Бывший муж Татьяны Васильевой отреагировал на ее слова об изменах и богатом поклоннике: «У нее деменция»
Постройневшую Анфису Чехову раскритиковали за «неестественные пропорции»
«Есть нормальную еду и ходить с охраной»: Ксения Собчак рассказала, сколько стоит ее обед, и сколько она зарабатывает в месяц
«Как Семочка повзрослел»: поклонники Эвелины Бледанс поздравляют ее 7-летнего сына с днем рождения