Безрукова, Свиридова, Серебряков и другие звезды отточили искусство сарказма на премьере комедии «Папа, сдохни»

Накануне вечером в Москве состоялась премьера комедии режиссера Кирилла Соколова «Папа, сдохни». На мероприятии собралось множество звезд, наслышанных об успехе картины на фестивалях «Окно в Европу» и нью-йоркском What The Fest?!.

«Фильм «Папа, сдохни» — российская панк-рок-трагикомедия о том, что не имеет значения, сколько крови ты потеряешь, сколько дыр тебе просверлят в ноге, сколько раз у тебя остановится сердце и сколько раз тебя обманут, если ты борешься за правду и добро. О том, что если ввязался во что-то, то идти надо до конца. И о том, что в конечном итоге всегда побеждает честный̆, как бы тяжело и невероятно это ни было. Жизнь выбирает честных — я всегда был в этом убежден», — рассказал о своих впечатлениях о работе над фильмом исполнитель главной роли Александр Кузнецов.