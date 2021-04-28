Безрукова пришла на звездную вечеринку в элегантном смокинге, а Шмыкова - в спортивном костюме
Фото: Пресс-служба
В минувший вторник, 27 апреля, в рамках 43 Московского Международного кинофестиваля состоялась вечеринка журнала ОК!. За музыкальную атмосферу вечера в баре Do not disturb отвечал DJ Гриша Super - послушать его сеты, обменяться последними новостями и обсудить конкурсную программу пришли друзья и партнеры издания: Ирина Безрукова, Варвара Шмыкова, Ольга Бурковская, Алексей Барабаш, Мария Ахметзянова, Джеймс Тратас и другие.
Актриса Ирина Безрукова восхитила присутствующих элегантным образом - минимум макияжа и строгий смокинг подчеркнули ее природную красоту.
Фото: Пресс-служба
Варвара Шмыкова чувствовала себя комфортно в спортивном костюме и кроссовках - ничто не мешало ей обниматься с сопровождавшим ее сыном Корнеем.
Фото: Пресс-служба
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Фото: Пресс-служба