Безрукова пришла на звездную вечеринку в элегантном смокинге, а Шмыкова - в спортивном костюме

В минувший вторник, 27 апреля, в рамках 43 Московского Международного кинофестиваля состоялась вечеринка журнала ОК!. За музыкальную атмосферу вечера в баре Do not disturb отвечал DJ Гриша Super - послушать его сеты, обменяться последними новостями и обсудить конкурсную программу пришли друзья и партнеры издания: Ирина Безрукова, Варвара Шмыкова, Ольга Бурковская, Алексей Барабаш, Мария Ахметзянова, Джеймс Тратас и другие.

Актриса Ирина Безрукова восхитила присутствующих элегантным образом - минимум макияжа и строгий смокинг подчеркнули ее природную красоту.