Безрукова, Повереннова и другие звезды на премьере байопика The Doors

Американский кинорежиссер, обладатель трех премий «Оскар», Оливер Стоун раскрывает бунтарский образ Джима Моррисона, используя 25 песен группы The Doors в хронологической последовательности. Это не просто история главного бунтаря ХХ века, это настоящее путешествие в психоделические шестидесятые. В главных ролях: Вэл Килмер, Мег Райан, Кайл Маклоклен и Билли Айдол.

Одним из первых увидеть новый проект пришли Дарья Повереннова, Ирина Безрукова, Анастасия Макеева, Дана Борисова, Александр Арутюнов, Яна Крайнова, Юлия Александрова, Дмитрий Исхаков, Евгений Коблов, Алена Чехова, Алика Смехова, Татьяна Геворкян, Анатолий Руденко, Александр Энберт, Ангелина Стречина и многие другие знаменитости.

«Фильм The Doors первый раз я посмотрела в 1994 году. Могу сказать, что сейчас он произвел на меня более сильное впечатление, чем 30 лет назад. Хотя и тогда поразило кино и работа Вэла Килмера, который блестяще сыграл Джима Моррисона. Пронзительный, драматичный фильм, великолепная Мег Райан, юная красотка. Оливер Стоун один из моих любимых режиссеров. Он всегда точен, пронзителен, драматичен. Фильм очень крутой», — поделилась своим мнением о картине Дарья Повереннова.

Мировая премьера отреставрированной 4к-версии состоялась на Каннском кинофестивале (Cannes Classic) в 2019 году.

В широкий прокат кино выходит 25 августа.