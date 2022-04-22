Безрукова, Месхи и другие звезды на премьере фильма «1941. Крылья над Берлином»
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Фото: пресс-служба
Вечером 20 апреля в кинотеатре «Октябрь» на Новом Арбате состоялась премьера дебютной для дочери министра, Леонелы Мантуровой, военной драмы, основанной на реальной истории «1941. Крылья над Берлином». Фильм представили актеры Сергей Пускепалис, Максим Битюков, Гела Месхи, Александр Метелкин и многие другие.
Фото: пресс-служба
Среди гостей мероприятия можно было заметить Ирину Безрукову, Олесю Судзиловскую, Вячеслава Манучарова, Ольгу Филиппову, Петра Буслова и других. На фоне звездных персон особо выделялась Леонела Мантурова, дочь главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова, которая некоторое время назад отличилась в числе дебютанток бала Tatler.
Фото: пресс-служба
В фильме рассказывается о подвиге летчиков 1-го минно-торпедного авиационного полка ВВС Балтийского флота во главе с полковником Преображенским, которым нужно было выполнить задание и нанести первые бомбовые удары по Берлину. В широкий прокат картина выйдет 28 апреля.
Фото: пресс-служба