Безрукова, Месхи и другие звезды на премьере фильма «1941. Крылья над Берлином»

Среди гостей мероприятия можно было заметить Ирину Безрукову, Олесю Судзиловскую, Вячеслава Манучарова, Ольгу Филиппову, Петра Буслова и других. На фоне звездных персон особо выделялась Леонела Мантурова, дочь главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова, которая некоторое время назад отличилась в числе дебютанток бала Tatler.