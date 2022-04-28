Безрукова, Мерзликин, Клявер и другие звезды на премьере «Оффлайна»
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: пресс-служба
Новый проект режиссера Кирилла Плетнева действительно оказался впечатляющим. История «Оффлайна» закручена вокруг секретного приложения, предназначенного для покупки запрещенных веществ через смартфон. Однажды его пользователям приходят угрозы от незнакомца по имени Анонимус, который предоставляет им выбор — добровольно сдаться полиции или терпеливо ждать смерти.
Среди звездных гостей можно было увидеть Ирину Безрукову, Ольгу Ломоносову, Андрея Мерзликина, Дениса Клявера, Ингрид Олеринскую, Анну Котову-Дерябина, Анну Чурину, Дмитрия Красилова, Полину Фаворскую, Наталью Земцову, Аристарха Венеса, Настю Крайнову, Марию Цигаль, Ирину Чайковскую и многих других.
Фото: пресс-служба
Неожиданным гостем премьеры стал актер Аристарх Венес, который со времен сериала «Кадеты» очень сильно изменился и стал похож на рок-звезду. На ковровой дорожке он появился в кожаной куртке и черный очках. Актер признался, что перекрасить волосы и подкачаться в зале ему пришлось ради новых проектов. И новый образ ему очень нравится.
Фото: пресс-служба
Увидеть новый сериал на онлайн-платформе Okko можно уже с 27 апреля
Фото: пресс-служба