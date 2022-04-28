Безрукова, Мерзликин, Клявер и другие звезды на премьере «Оффлайна»

Новый проект режиссера Кирилла Плетнева действительно оказался впечатляющим. История «Оффлайна» закручена вокруг секретного приложения, предназначенного для покупки запрещенных веществ через смартфон. Однажды его пользователям приходят угрозы от незнакомца по имени Анонимус, который предоставляет им выбор — добровольно сдаться полиции или терпеливо ждать смерти.

Среди звездных гостей можно было увидеть Ирину Безрукову, Ольгу Ломоносову, Андрея Мерзликина, Дениса Клявера, Ингрид Олеринскую, Анну Котову-Дерябина, Анну Чурину, Дмитрия Красилова, Полину Фаворскую, Наталью Земцову, Аристарха Венеса, Настю Крайнову, Марию Цигаль, Ирину Чайковскую и многих других.