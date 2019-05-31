Безрукова, Хакамада, Соколовский и другие звезды примерили очки Элтона Джона на премьере «Рокетмена» в Москве

Вечером 30 мая в столичном киноцентре «Октябрь» прошел закрытый показ фильма «Рокетмен». Ирина Хакамада, Ирина Безрукова, Дарья Михалкова, Ольга Шелест, Влад Соколовский и другие звезды первыми оценили историю о легендарном певце и композиторе Элтоне Джоне.
Очки в любимом стиле артиста, диско-шары, сцена с большим белоснежным роялем создавали праздничное настроение.
Фото: Пресс-служба
Фото: Пресс-служба
Фото: Пресс-служба
Фильм, который успел произвести фурор на Каннском кинофестивале, рассказывает о ранних годах музыканта — тех, когда он носил совсем другое имя.
В кинотеатрах «Рокетмен» можно увидеть с 6 июня, а купить билеты — здесь.
Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram
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