logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Безрукова, Хакамада, Соколовский и другие звезды примерили очки Элтона Джона на премьере «Рокетмена» в Москве

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 23
Фото: Пресс-служба
Звезды посетили закрытый показ фильма «Рокетмен» в киноцентре «Октябрь».

Вечером 30 мая в столичном киноцентре «Октябрь» прошел закрытый показ фильма «Рокетмен». Ирина Хакамада, Ирина Безрукова, Дарья Михалкова, Ольга Шелест, Влад Соколовский и другие звезды первыми оценили историю о легендарном певце и композиторе Элтоне Джоне.

Очки в любимом стиле артиста, диско-шары, сцена с большим белоснежным роялем создавали праздничное настроение.

Ирина Безрукова

Фото: Пресс-служба

Ирина Хакамада

Фото: Пресс-служба

Влад Соколовский

Фото: Пресс-служба

Фильм, который успел произвести фурор на Каннском кинофестивале, рассказывает о ранних годах музыканта — тех, когда он носил совсем другое имя.

В кинотеатрах «Рокетмен» можно увидеть с 6 июня, а купить билеты — здесь.

Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!

Популярное
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...