Безрукова и Кабо в total black, Кожевникова в образе Снегурочки и другие звезды на празднике фонда Бледанс

Фонд Эвелины Бледанс «Все мы разные» и компания Nanoasia провели рождественский благотворительный вечер, гостями которого стали многие знаменитости. Его посетили Ирина Безрукова, Анфиса Чехова, Мария Кожевникова, Екатерина Стриженова, Наталья Фриске, Ольга Кабо, Анастасия Спиридонова и другие знаменитости.

Накануне главных праздников — Нового года и Рождества — звезды спорта, шоу-бизнеса, кино и телевидения собрались в приятной обстановке, которую для них устроила Эвелина Бледанс.

Актриса Мария Кожевникова больше остальных знаменитостей соответствовала атмосфере зимних праздников: она прибыла на мероприятие в образе Снегурочки, в белоснежной одежде и в белой же пушистой шапке.