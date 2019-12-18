Безрукова и Кабо в total black, Кожевникова в образе Снегурочки и другие звезды на празднике фонда Бледанс
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Фото: Светлана Наконечная/ Passion.ru
Фонд Эвелины Бледанс «Все мы разные» и компания Nanoasia провели рождественский благотворительный вечер, гостями которого стали многие знаменитости. Его посетили Ирина Безрукова, Анфиса Чехова, Мария Кожевникова, Екатерина Стриженова, Наталья Фриске, Ольга Кабо, Анастасия Спиридонова и другие знаменитости.
Накануне главных праздников — Нового года и Рождества — звезды спорта, шоу-бизнеса, кино и телевидения собрались в приятной обстановке, которую для них устроила Эвелина Бледанс.
Актриса Мария Кожевникова больше остальных знаменитостей соответствовала атмосфере зимних праздников: она прибыла на мероприятие в образе Снегурочки, в белоснежной одежде и в белой же пушистой шапке.
Фото: Светлана Наконечная/ Passion.ru
Телеведущая Екатерина Стриженова для елки Эвелины Бледанс выбрала элегантное платье в пол с цветочным принтом.
Фото: Светлана Наконечная/ Passion.ru
Наталья Фриске для вечера выбрала сверкающее мини-платье, подчеркнувшее ее стройность и спортивную фигуру.
Фото: Светлана Наконечная/ Passion.ru
Блистала в переливающемся изумрудном платье и отдохнувшая в Омане Анфиса Чехова.
Фото: Светлана Наконечная/ Passion.ru
Эвелина Бледанс собирает знаменитых людей для поддержки своего благотворительного фонда «Все мы разные». Фонд помогает детям с особенностями развития. Все гости праздника приняли участие в благотворительной акции.
Фото: Светлана Наконечная/ Passion.ru
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