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Безрукова, Бондарчук и другие звезды оценили новую драму «Амбивалентность» на закрытой премьере

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Ирина Безрукова

Фото: пресс-служба
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24 марта в киноцентре «Октябрь» состоялась премьера фильма Антона Бильжо «Амбивалентность».

Накануне вечером в одном из московских кинотеатров прошла закрытая светская премьера фильма «Амбивалентность» режиссера Антона Бильжо по сценарию Сергея Тарамаева и Любы Львовой («Зимний путь»). Картина уже получила приз за лучшую режиссуру на фестивале «Окно в Европу-2018», а в столице первым зрителям ее представили сами создатели, а также продюсер Ася Темникова, продюсер и актриса фильма Ольга Цирсен, актеры Данил Стеклов и Егор Морозов.

Премьеру также посетили Светлана Бондарчук, Ирина Безрукова, Павел Лунгин, Полина Максимова, Юлия Ауг, Дарья Мороз, Екатерина Волкова, Маруся Фомина и Алексей Киселев, Дарья Повереннова и другие знаменитости.

«Амбивалентность» — это история о том, что в любом человеке могут уживаться самые противоречивые чувства. Но рано или поздно придется выбирать: любить или ненавидеть, быть правильным или экспериментировать, созидать или разрушать, проживать жизнь или наблюдать ее.

По сюжету ленты в современной Москве, в мединституте, учатся на психиатров двое друзей - неразлучных, но являющихся полными противоположностями. Петр (в исполнении Данила Стеклова) — наглый бунтарь, играющий на барабанах в грайндкор-группе, талантливый, но несдержанный и склонный, скорее, к экспериментам, чем к следованию установленным правилам. Стас (в исполнении Егора Морозова) — домашний мальчик и прилежный ученик, искренне восхищающийся ярким и харизматичным приятелем. История совершает драматический поворот, когда у Петра завязывается страстный роман с матерью Стаса Катериной Сергеевной (Ольга Цирсен) — события развиваются стремительно, серьезно меняя героев и сталкивая их не только друг с другом, но и с собственными внутренними демонами.

«Амбивалентность» в прокате уже с 28 марта. Купить билеты можно здесь.

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Текст: Мария Мельникова

Фото: пресс-служба

Видео: Youtube.com / ПРОвзгляд

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