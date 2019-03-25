Безрукова, Бондарчук и другие звезды оценили новую драму «Амбивалентность» на закрытой премьере

Накануне вечером в одном из московских кинотеатров прошла закрытая светская премьера фильма «Амбивалентность» режиссера Антона Бильжо по сценарию Сергея Тарамаева и Любы Львовой («Зимний путь»). Картина уже получила приз за лучшую режиссуру на фестивале «Окно в Европу-2018», а в столице первым зрителям ее представили сами создатели, а также продюсер Ася Темникова, продюсер и актриса фильма Ольга Цирсен, актеры Данил Стеклов и Егор Морозов.

Премьеру также посетили Светлана Бондарчук, Ирина Безрукова, Павел Лунгин, Полина Максимова, Юлия Ауг, Дарья Мороз, Екатерина Волкова, Маруся Фомина и Алексей Киселев, Дарья Повереннова и другие знаменитости.

«Амбивалентность» — это история о том, что в любом человеке могут уживаться самые противоречивые чувства. Но рано или поздно придется выбирать: любить или ненавидеть, быть правильным или экспериментировать, созидать или разрушать, проживать жизнь или наблюдать ее.