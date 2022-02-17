Безруков — с красавицей женой, Богатырев — в одиночестве: как прошла премьера фильма «Папы»

Фильм «Папы», состоящий из четырех новелл, сняли пять режиссеров — Анна Матисон, Карен Оганесян, Сергей Юдаков, Армен Ананикян и Михаил Погосов.

Анна Матисон приехала в кинотеатр в компании мужа, исполнителя одной из главных ролей Сергея Безрукова. Супруги позировали на красной дорожке, взявшись за руки. Во время съемки Сергей увидел рядом коллегу по сериалу «Бригада» Дмитрия Дюжева, отвлекся от фотосета и поприветствовал друга.

Для выхода в свет актер выбрал элегантный костюм серого оттенка, а его красавица жена — облегающие брюки и длинный кардиган. Акцентом вечернего образа Анны Матисон стал яркий шарф алого цвета и крупные украшения в скандинавском стиле.

Лирическую и драматичную комедию многие знаменитости приехали смотреть семьями. На премьере были Анна Снаткина и Виктор Васильев, Виктория Галустян с дочками и без мужа, братья Запашные с женами и детьми и другие.