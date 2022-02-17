Безруков — с красавицей женой, Богатырев — в одиночестве: как прошла премьера фильма «Папы»
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Фото: Макс Светский/ Passion.ru
Фильм «Папы», состоящий из четырех новелл, сняли пять режиссеров — Анна Матисон, Карен Оганесян, Сергей Юдаков, Армен Ананикян и Михаил Погосов.
Анна Матисон приехала в кинотеатр в компании мужа, исполнителя одной из главных ролей Сергея Безрукова. Супруги позировали на красной дорожке, взявшись за руки. Во время съемки Сергей увидел рядом коллегу по сериалу «Бригада» Дмитрия Дюжева, отвлекся от фотосета и поприветствовал друга.
Для выхода в свет актер выбрал элегантный костюм серого оттенка, а его красавица жена — облегающие брюки и длинный кардиган. Акцентом вечернего образа Анны Матисон стал яркий шарф алого цвета и крупные украшения в скандинавском стиле.
Лирическую и драматичную комедию многие знаменитости приехали смотреть семьями. На премьере были Анна Снаткина и Виктор Васильев, Виктория Галустян с дочками и без мужа, братья Запашные с женами и детьми и другие.
Макс Светский/ Passion.ru
Макс Светский/ Passion.ru
Звезда «Содержанок» Сабина Ахмедова появилась на публике в рваных джинсах, под которые надела колготки в крупную сетку, в белом топе и строгом жакете. Компанию ей составил любимый мужчина.
Фото: Макс Светский/ Passion.ru
Молодой отец Марк Богатырев позировал в одиночестве. Его супруга Татьяна Арнтгольц посещает светские тусовки в исключительно редких случаях.
Анна Старшенбаум для вечера в кино выбрала яркое платье канареечного оттенка и полусапожки оттенка топленого молока.
Фото: Макс Светский/ Passion.ru
Фильм «Папы» — это четыре истории, наполненные силой отцовской любви. Зрители непременно узнают себя в одном из героев. Фильм показывает разнообразие отношения с родителями и наталкивает на главную мысль, что для пап мы всегда остаемся детьми.
В прокат фильм выходит 23 февраля.
Фото и видео: Макс Светский/ Passion.ru