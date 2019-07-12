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«А как же жених?»: в Сети раскритиковали невесту, родители которой потратили на свадьбу $165 тысяч

29-летняя Эмили пожаловалась в Сети, что семья жениха смогла внести в торжество всего лишь пять тысяч долларов, в то время, как ее родители оплатили большую часть расходов.

Комментаторы в Сети продолжают вершить правосудие над каждым главным героем очередной невероятной истории. В этот раз под зоркие взгляды попала 29-летняя Эмили из Аризоны, которая поделилась в Интернете подробностями своей свадьбы.

Казалось бы, свадьба как свадьба, чем таким сумасшедшим люди еще могут удивить, но девушка не подвела и обратила на себя внимание невероятно огромными расходами на торжество.

165 тысяч долларов — именно эта сумма была потрачена родителями взрослой безработной девушки на свадьбу. Конечно, деньги ушли не только на саму церемонию — туда же вошли мелочи во время подготовки к празднованию, расходы, связанные с церковью, сам прием с фейерверками.

«Мой муж заплатил за мое обручальное кольцо, нашу помолвку в Канаде, его костюм, уборку и часть холостяцкой вечеринки», — передает слова девушки британское издание Daily Mail.

Она отметила «легкую» неравномерность в расходах: родители мужа потратили на свадьбу 5 тысяч долларов, куда вошли ужин на 75 гостей и медовый месяц — огромная сумма для обычного человека, но абсолютная мелочь для семьи Эмили на фоне их вложений.

Хотя девушка настаивает на том, что чувствует себя виноватой из-за такой внушительной суммы, которую потратила ее семья, но оправдывается тем, что ее лишили работы и она попросту не имела возможность закатить желанную вечеринку самостоятельно, — а без роскоши свадьба не представлялась возможной. Можно было бы обратиться к будущему мужу за помощью, но вот незадача — он выплачивает шестизначный долг за свое обучение и не торопится потакать капризам своей новоиспеченной супруги.

Пользователи Сети накинулись на расточительную невесту: «Тратить более 10 тысяч долларов безумно, особенно если вы безработный и с долгами», «Что за люди, которые готовы что 10, что 30 тысяч долларов потратить на свадьбу? Это ужасно, если я когда-нибудь женюсь, у меня точно не будет ничего подобного», «Жалуетесь на то, что ваши родственники дают вам всего лишь 5000 тысяч долларов? Невероятно!».

К слову, Эмили и ее жених все же внесли свой вклад в торжество и, вместо того, чтобы гасить долг за обучение, потратили на церемонию 15 тысяч долларов, поэтому в итоге все мероприятие им обошлось в 185 тысяч долларов.

А как бы в этой ситуации поступили вы?

Текст: Эльмира Мустафаева

Фото: vostock-photo/depositphotos

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