Беременная Тодоренко, эффектная Водонаева и другие знаменитости на закрытом ужине певицы Валерии

На днях представители столичного бомонда собрались в московском Rose Bar, чтобы оценить блюда из нового сервиса по доставке еды, придуманного певицей Валерией. Артистка лично представила проект гостям и рассказала, как с помощью грамотного подхода к системе питания оставаться в прекрасной форме, быть в тонусе, выглядеть и чувствовать себя превосходно.

Валерия также выступила на мероприятии с несколькими своими хитами и пригласила на сцену давнего друга Эмина Агаларова, который поздравил звезду с запуском проекта и исполнил пару песен.