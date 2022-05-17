Беременная Сутулова, обаятельный Табаков и другие звезды на премьере сериала «Нулевой пациент»

В столичном кинотеатре «Художественный» 16 мая прошел закрытый показ нового сериала Кинопоиска «Нулевой пациент».

Звездными гостями премьеры стали Ольга Сутулова, Евгений Стычкин, Сергей Бурунов, Стася Милославская, Павел Табаков, Зоя Бербер, Яна Чурикова, Юрий Быков, Роман Билык, Ксения Соловьева, Ида Галич и Стас Круглицкий, Евгений Сангаджиев, Антон Беляев, Ольга Бодрова, Сергей Сельянов, Олег Трофим, Дмитрий Чеботарев, Роман Маякин, Мария Федорова и другие.

В сюжете семисерийной художественной драмы — первая вспышка ВИЧ в СССР, которая произошла в 1988 году в детской больнице Калмыкии. Молодой врач детской больницы Кирсан Аюшев догадывается о серьезности происходящего, однако старшие коллеги ему не верят. И лишь когда анализы подтверждают его правоту, к делу подключается столичный специалист по малоизвестной в СССР «экзотической» болезни. Теперь судьба не только пациентов этой больницы, и всей страны зависит от действий столичного эпидемиолога и провинциального педиатра.

Премьера сериала состоится на Кинопоиске 19 мая.