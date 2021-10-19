Беременная Нюша — в золоте, Нинидзе — в белом платье макси и другие звезды на светском ужине в Дубае

Фестиваль Matreshka Expo Edition познакомил гостей с лучшими образцами русских культурных традиций. Его целью стало привлечение интереса к нашей стране в области туризма и инвестиций и способствование появлению новых международных бизнес-коллабораций.

Ведущими вечера стали Софико Шеварднадзе и Александр Цыпкин.

На фестиваль из Москвы прилетели Нино Нинидзе, Нюша, Ян Гэ, Инга Берман, Юлия и Артем Акимовы, Елена Крыгина, Анжелика Тиманина, Даниил Берг, Светлана Степанковская, Павел Компан, Елена Князева, Мария Калмыкова и другие известные люди.

Певица Нюша пришла в сопровождении своего супруга Игоря Сивова. Она появилась в шикарном костюме золотого оттенка, который подчеркнул стройную фигуру и округлившийся живот — скоро в семье звезды ожидается прибавление.