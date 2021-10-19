Беременная Нюша — в золоте, Нинидзе — в белом платье макси и другие звезды на светском ужине в Дубае
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Фото: Абдулла Артуев, Иван Мудров/пресс-служба
Фестиваль Matreshka Expo Edition познакомил гостей с лучшими образцами русских культурных традиций. Его целью стало привлечение интереса к нашей стране в области туризма и инвестиций и способствование появлению новых международных бизнес-коллабораций.
Ведущими вечера стали Софико Шеварднадзе и Александр Цыпкин.
На фестиваль из Москвы прилетели Нино Нинидзе, Нюша, Ян Гэ, Инга Берман, Юлия и Артем Акимовы, Елена Крыгина, Анжелика Тиманина, Даниил Берг, Светлана Степанковская, Павел Компан, Елена Князева, Мария Калмыкова и другие известные люди.
Певица Нюша пришла в сопровождении своего супруга Игоря Сивова. Она появилась в шикарном костюме золотого оттенка, который подчеркнул стройную фигуру и округлившийся живот — скоро в семье звезды ожидается прибавление.
Фото: Абдулла Артуев, Иван Мудров/пресс-служба
Виктория Лопырева встретила гостей в шикарном серебристом платье без плеч. Яркий образ подчеркнули колготки в черную сетку и кокетливые остроносые лодочки с бантами.
Фото: Абдулла Артуев, Иван Мудров/пресс-служба
Нино Нинидзе примерила элегантный образ — для ужина она выбрала белое платье в пол на тонких лямках, которое идеально дополняет сдержанная прическа. Волосы звезда собрала в пучок на затылке, а крупные серьги идеально подчеркнули изящную шею.
Фото: Абдулла Артуев, Иван Мудров/пресс-служба
Изюминкой мероприятия стали выступления талантливого композитора-неоклассика и пианиста Николы Мельникова, мировой звезды балета Сергея Полунина. Ужин завершил концерт Эмина Агаларова.
Артисты Государственного ансамбля песни и танца Республики Коми «Асъя Кыа» познакомили гостей фестиваля с народным фольклором.
Фото: Абдулла Артуев, Иван Мудров/пресс-служба