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Беременная Нюша — в золоте, Нинидзе — в белом платье макси и другие звезды на светском ужине в Дубае

18 октября в Дубае в W Dubai The Palm Hotel прошел традиционный Russian Gala Dinner. Организатором стала Виктория Лопырева, которая является послом российского павильона Всемирной выставки EXPO-2020 в Дубае.
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Слайд, который
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Нино Нинидзе и Виктория Лопырева

Фото: Абдулла Артуев, Иван Мудров/пресс-служба

Фестиваль Matreshka Expo Edition познакомил гостей с лучшими образцами русских культурных традиций. Его целью стало привлечение интереса к нашей стране в области туризма и инвестиций и способствование появлению новых международных бизнес-коллабораций.

Ведущими вечера стали Софико Шеварднадзе и Александр Цыпкин.

На фестиваль из Москвы прилетели Нино Нинидзе, Нюша, Ян Гэ, Инга Берман, Юлия и Артем Акимовы, Елена Крыгина, Анжелика Тиманина, Даниил Берг, Светлана Степанковская, Павел Компан, Елена Князева, Мария Калмыкова и другие известные люди.

Певица Нюша пришла в сопровождении своего супруга Игоря Сивова. Она появилась в шикарном костюме золотого оттенка, который подчеркнул стройную фигуру и округлившийся живот — скоро в семье звезды ожидается прибавление.

Нюша и Игорь Сивов

Нюша и Игорь Сивов

Фото: Абдулла Артуев, Иван Мудров/пресс-служба

Виктория Лопырева встретила гостей в шикарном серебристом платье без плеч. Яркий образ подчеркнули колготки в черную сетку и кокетливые остроносые лодочки с бантами.

Виктория Лопырева

Виктория Лопырева

Фото: Абдулла Артуев, Иван Мудров/пресс-служба

Нино Нинидзе примерила элегантный образ — для ужина она выбрала белое платье в пол на тонких лямках, которое идеально дополняет сдержанная прическа. Волосы звезда собрала в пучок на затылке, а крупные серьги идеально подчеркнули изящную шею.

Нино Нинидзе

Нино Нинидзе

Фото: Абдулла Артуев, Иван Мудров/пресс-служба

Изюминкой мероприятия стали выступления талантливого композитора-неоклассика и пианиста Николы Мельникова, мировой звезды балета Сергея Полунина. Ужин завершил концерт Эмина Агаларова.

Артисты Государственного ансамбля песни и танца Республики Коми «Асъя Кыа» познакомили гостей фестиваля с народным фольклором.

Фото: Абдулла Артуев, Иван Мудров/пресс-служба