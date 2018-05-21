Беременная Ханна, Темникова, Караулова и другие звезды зажгли на шоу «Маевка Лайв»

Напомним, в свое время на сцене «Маевки» свои новые хиты впервые представляли Ольга Бузова, Serebro, Клава Кока, Олег Майами и Elvira T. Концерт получился по-настоящему драйвовым и шумным — в Сети обсуждают его до сих пор!

Фото: пресс-служба