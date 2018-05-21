Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Беременная Ханна, Темникова, Караулова и другие звезды зажгли на шоу «Маевка Лайв»

1 / 13
Певица Ханна
Arrows-left
Arrows-right
Reload
В московском парке «Сокольники» прошел масштабный концерт молодых исполнителей.

В минувшие выходные на сцене Фестивальной площади парка «Сокольники» развернулся грандиозный многочасовой марафон с участием перспективных молодых артистов, чьи треки бьют рекорды в музыкальных чартах.

Перед тысячами зрителей выступили Елена Темникова, Юлианна Караулова, Макс Барских, Никита Алексеев, группы MBAND и «Виа Гра», а также начинающие певцы-блогеры Ида Галич, Мари Сенн и Gary, Никита Златоуст и Тимоха.

Напомним, в свое время на сцене «Маевки» свои новые хиты впервые представляли Ольга Бузова, Serebro, Клава Кока, Олег Майами и Elvira T. Концерт получился по-настоящему драйвовым и шумным — в Сети обсуждают его до сих пор!

Фото: пресс-служба

Еще по теме
Загрузка...
Популярное
Загрузка...
Выбор редакции
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...
Обсуждаемое
Саша Савельева показала мощный тыл на откровенном фото в купальнике: «Такая попа должна быть у каждой»
«Как у бабушки»: платье Анастасии Костенко за 227 тысяч рублей вызвало волну критики
Лена Темникова стала блондинкой и изменилась до неузнаваемости: «Как японская гейша»
Цветы для Меркель: почему джентльменский жест Путина сочли оскорблением
«Избавился от обузы»: друзья Дмитрия Тарасова не скрывают презрения к Ольге Бузовой
Максим Галкин рассказал о родстве своего сына и Филиппа Киркорова: «Настало время приподнять портьеру тайны»