Беременная Ханна, Темникова, Караулова и другие звезды зажгли на шоу «Маевка Лайв»

В минувшие выходные на сцене Фестивальной площади парка «Сокольники» развернулся грандиозный многочасовой марафон с участием перспективных молодых артистов, чьи треки бьют рекорды в музыкальных чартах.
Перед тысячами зрителей выступили Елена Темникова, Юлианна Караулова, Макс Барских, Никита Алексеев, группы MBAND и «Виа Гра», а также начинающие певцы-блогеры Ида Галич, Мари Сенн и Gary, Никита Златоуст и Тимоха.
Напомним, в свое время на сцене «Маевки» свои новые хиты впервые представляли Ольга Бузова, Serebro, Клава Кока, Олег Майами и Elvira T. Концерт получился по-настоящему драйвовым и шумным — в Сети обсуждают его до сих пор!
Фото: пресс-служба