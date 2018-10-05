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Беременная Ирена Понарошку и ее муж посетили модную фотовыставку

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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DJ List и Ирена Понарошку

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Звезды посетили фотовыставку «Погружение», все кадры для которой были сняты на iPhone.

В эту пятницу, 5 октября, в Музее Москвы состоялось открытие выставки подводных фотографий Зены Холлоуэй, снятых на iPhone. Третья по счету экспозиция проекта re:Store digital art получила говорящее название «Погружение». На выставке успели побывать Мария Шумакова, Антон Лаврентьев, Константин и Алина Крюковы, Айза Анохина, Артем Овчаренко и Анна Тихомирова, и другие.

В числе гостей оказалась и телеведущая Ирена Понарошку. Стильная будущая мамочка выбрала для выхода просторное черное платье, высокие белые сапоги, свободное пальто с черно-белым принтом.

По словам гостей, работы Зены Холлоуэй завораживают. За свою карьеру она успела поработать с изданиями Dazed & Confused, Harper's Bazaar, Vanity Fair и брендами English National Opera, The Royal Ballet и BBC. На этот раз ее фантастические подводные образы посвящены разным путям познания, будь то поиск ответов в себе, в природе или в интернете.

Вход бесплатный. Выставка продлится до 30 октября 2018 года.

Фото: архивы пресс-служб

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