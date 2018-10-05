Беременная Ирена Понарошку и ее муж посетили модную фотовыставку

В эту пятницу, 5 октября, в Музее Москвы состоялось открытие выставки подводных фотографий Зены Холлоуэй, снятых на iPhone. Третья по счету экспозиция проекта re:Store digital art получила говорящее название «Погружение». На выставке успели побывать Мария Шумакова, Антон Лаврентьев, Константин и Алина Крюковы, Айза Анохина, Артем Овчаренко и Анна Тихомирова, и другие.

В числе гостей оказалась и телеведущая Ирена Понарошку. Стильная будущая мамочка выбрала для выхода просторное черное платье, высокие белые сапоги, свободное пальто с черно-белым принтом.