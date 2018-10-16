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Беременная Ирена Понарошку, Елена Захарова и другие звезды посетили открытие модной выставки

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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Ирена Понарошку

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Фонд Still Art представил в ГМИИ им. А.С.Пушкина выставку, посвященную fashion-фотографии XX — XXI веков.

Гости мероприятия смогли увидеть часть уникальной коллекции фотографий мастеров, объединивших моду и искусство и изменивших представление о модной фотографии — Ги Бурдена, Херба Ритца, Ричарда Аведона и других фотографов. Название Still не случайно — оно символизирует застывший кадр, красоту в авторском прочтении лучших мировых fashion-фотографов. Работы принадлежат частной коллекции Елены Карисаловой — многие из них выставляются в Москве впервые. Среди гостей мероприятия были замечены Елена Захарова, Елена Пинская, Андрей Малахов, Виктория Шелягова, Оксана Бондаренко и многие другие.

Ирена Понарошку вышла в свет после того, как недавно объявила о своем интересном положении. Телеведущая, которая скоро во второй раз станет мамой, продемонстрировала округлившийся живот в стильном черно-белом комбинезоне в клетку. Супруга рэпера Басты Елена Пинская появилась на открытии выставки в одиночестве и выглядела, как всегда, скромно и стильно.

Больше фотографий с открытия выставки Still Art в Пушкинском музее смотрите в фотогалерее.

Фото: пресс-служба

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