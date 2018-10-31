Беременная Боярская представила Толкалиной, Бондарчук, Кабо и другим звездам новую коллекцию высокого ювелирного искусства

Накануне в роскошном особняке Спиридонова состоялась российская премьера TOUS, ставшая неожиданностью даже для многих поклонников испанского ювелирного Дома. Впервые в Россию прибыли произведения высокого ювелирного искусства TOUS.

Гости прогуливались по саду из живых роз, где им представила коллекцию актриса Елизавета Боярская — лицо бренда в России: «Мне очень приятно знакомить Вас с ранее неизвестными гранями испанского ювелирного дома TOUS. Рубины, изумруды, турмалины, перидоты, бриллианты — россыпи камней представлены нетрадиционно, современно и при этом вне времени. Их хочется носить, а не надевать по случаю».