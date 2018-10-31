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Беременная Боярская представила Толкалиной, Бондарчук, Кабо и другим звездам новую коллекцию высокого ювелирного искусства

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Елизавета Боярская

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Вечером 30 октября в московском особняке Спиридонова состоялось открытие выставки новой коллекции ювелирного бренда TOUS — Atelier Rosa Oriol.

Накануне в роскошном особняке Спиридонова состоялась российская премьера TOUS, ставшая неожиданностью даже для многих поклонников испанского ювелирного Дома. Впервые в Россию прибыли произведения высокого ювелирного искусства TOUS.

Гости прогуливались по саду из живых роз, где им представила коллекцию актриса Елизавета Боярская — лицо бренда в России: «Мне очень приятно знакомить Вас с ранее неизвестными гранями испанского ювелирного дома TOUS. Рубины, изумруды, турмалины, перидоты, бриллианты — россыпи камней представлены нетрадиционно, современно и при этом вне времени. Их хочется носить, а не надевать по случаю».

Оценить необычную коллекцию и послушать концерт виртуозов классической музыки — пианистки Анастасии Теренковой и виолончелиста Бориса Андрианова — собралось множество российских знаменитостей: Светлана Бондарчук, Любовь Толкалина, Ольга Кабо, Елена Захарова, Татьяна и Ольга Арнтгольц, Елена Подкаминская, Алена Долецкая и другие.

Фото: пресс-служба

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