Беременная Анна Хилькевич, похудевшая Мария Федорова и другие яркие гости показа TWINSET Milano

Вчера, 11 апреля, в Демонстрационном зале столичного ГУМа состоялся показ коллекции осень-зима 2018/19 года итальянского бренда TWINSET Milano. Для столичной модной публики это стало событием, так как это было первое модное шоу бренда на территории России.

Анна Хилькевич, Марина Ким, Елена Лядова, Зара, Олеся Судзиловская, Елена Кулецкая, Ясмина Муратович, Юлия Барановская, Аврора, Владимир Вдовиченков, Мария Кожевникова, Расим и Алла Акперовы, Руслан и Елена Нигматуллины, Александр и Анна Толмацкие, Евгения Крюкова и многие другие звезды с интересом наблюдали за происходящем на подиуме.

В финале показа их ждал сюрприз: на подиуме появилась Кристина Орбакайте с дочкой Клавдией.