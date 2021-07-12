Белла Хадид в дерзком платье-футляре и другие звезды на премьере фильма «Три этажа» в Каннах
В сюжете фильма — история трех буржуазных семей, которые занимают три этажа в кондоминиуме в Риме. События, которые происходят с ними на протяжении ленты, полностью перевернут их жизнь.
Звездой красной дорожки на этот раз стала красавица Белла Хадид, которая удивила своим провокационным образом.
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Фото: Dave Bedrosian via www.imago-ima/www.imago-images.de
Модель примерила черное платье-футляр бренда Schiaparelli с огромным вырезом в районе груди. Прикрывает ее декоративный элемент в виде золотых бронхов, которые надеты на шею Беллы.
Волосы Хадид собраны в гладкий элегантный узел.
Фото: Ddp/Keystone Press Agency
Ее коллега, модель Тейлор Хилл, появилась в необычном комплекте из белого топа-рубашки, завязанного узлом, и ярусной юбки с принтом, которая подчеркнула стройные ноги. К образу Тейлор добавила элегантные серебристые босоножки на каблуке.
Фото: Boesl/dpa
Модель и светская леди Виктория Херви на красной дорожке появилась в образе римской богини — белое с золотом платье на одно плечо и с прозрачной вставкой на груди дополняет золотой узор на прозрачной ткани по ноге Виктории.
Фото: Simone Comi/Keystone Press Agency
Фото: Global Look Press
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