Белла Хадид в дерзком платье-футляре и другие звезды на премьере фильма «Три этажа» в Каннах

В сюжете фильма — история трех буржуазных семей, которые занимают три этажа в кондоминиуме в Риме. События, которые происходят с ними на протяжении ленты, полностью перевернут их жизнь.

Звездой красной дорожки на этот раз стала красавица Белла Хадид, которая удивила своим провокационным образом.