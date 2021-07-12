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Белла Хадид в дерзком платье-футляре и другие звезды на премьере фильма «Три этажа» в Каннах

Вечером 11 июля гости Каннского фестиваля посмотрели ленту итальянского режиссера Нанни Моретти «Три этажа».
Белла Хадид в дерзком платье-футляре и другие звезды на премьере фильма «Три этажа» в Каннах

В сюжете фильма — история трех буржуазных семей, которые занимают три этажа в кондоминиуме в Риме. События, которые происходят с ними на протяжении ленты, полностью перевернут их жизнь.

Звездой красной дорожки на этот раз стала красавица Белла Хадид, которая удивила своим провокационным образом.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Касия Смутняк

Фото: Dave Bedrosian via www.imago-ima/www.imago-images.de

Модель примерила черное платье-футляр бренда Schiaparelli с огромным вырезом в районе груди. Прикрывает ее декоративный элемент в виде золотых бронхов, которые надеты на шею Беллы.

Волосы Хадид собраны в гладкий элегантный узел.

Белла Хадид

Белла Хадид

Фото: Ddp/Keystone Press Agency

Ее коллега, модель Тейлор Хилл, появилась в необычном комплекте из белого топа-рубашки, завязанного узлом, и ярусной юбки с принтом, которая подчеркнула стройные ноги. К образу Тейлор добавила элегантные серебристые босоножки на каблуке.

Тейлор Хилл

Тейлор Хилл

Фото: Boesl/dpa

Модель и светская леди Виктория Херви на красной дорожке появилась в образе римской богини — белое с золотом платье на одно плечо и с прозрачной вставкой на груди дополняет золотой узор на прозрачной ткани по ноге Виктории.

Леди Виктория Херви

Леди Виктория Херви

Фото: Simone Comi/Keystone Press Agency

Фото: Global Look Press

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