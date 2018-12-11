Бекхэм в белоснежном костюме, суперстройные Йоханссон и Кунис и другие звезды на People's Choice Awards 2018

Накануне вечером в США прошла церемония People's Choice Awards — мероприятие в своем роде уникальное, ведь его лауреаты определяются результатами интернет-голосования зрителей и слушателей. Это своеобразная лакмусовая бумажка, показывающая степень фанатской преданности и любви. В этом году на сцене Barker Hangar в Санта-Монике свои награды получили Мила Кунис, Скарлетт Йоханссон, семейство Кардашьян и многие другие.

Наше внимание на красной дорожке привлекли невероятно стройные Мила Кунис и Скарлетт Йоханссон, а также британка Виктория Бекхэм, впервые за долгое время появившаяся в свете.