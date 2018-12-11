Бекхэм в белоснежном костюме, суперстройные Йоханссон и Кунис и другие звезды на People's Choice Awards 2018

Накануне вечером в США прошла церемония People's Choice Awards — мероприятие в своем роде уникальное, ведь его лауреаты определяются результатами интернет-голосования зрителей и слушателей. Это своеобразная лакмусовая бумажка, показывающая степень фанатской преданности и любви. В этом году на сцене Barker Hangar в Санта-Монике свои награды получили Мила Кунис, Скарлетт Йоханссон, семейство Кардашьян и многие другие.
Наше внимание на красной дорожке привлекли невероятно стройные Мила Кунис и Скарлетт Йоханссон, а также британка Виктория Бекхэм, впервые за долгое время появившаяся в свете.
В этом году, равно как и в прошлом, организаторы постарались на славу и сумели устроить грандиозное шоу. Для гостей выступили поп-звезда Рита Ора, а также хип-хоп-исполнительница Никки Минаж.
Список победителей People's Choice 2018:
- Лучший фильм — «Мстители: Война бесконечности»
- Лучший актер — Чедвик Босман, «Черная пантера»
- Лучшая актриса — Скарлетт Йоханссон, «Мстители: Война бесконечности»
- Киноикона — Мелисса МакКарти
- Фэшн-икона — Виктория Бекхэм
- Лучший экшн-актер — Данай Гурира, «Черная пантера»
- Лучшая комедия — «Шпион, который меня кинул»
- Лучший комедийный актер — Мелисса МакКарти, «Душа компании»
- Лучший драматический фильм — «Пятьдесят оттенков свободы»
- Лучший драматический актер — Джейми Дорнан, «Пятьдесят оттенков свободы»
- Лучший комедийный сериал — «Оранжевый — новый черный»
- Лучший драматический сериал — «Ривердейл»
- Лучший певец — Шон Мендес
- Лучшая певица — Никки Минаж
- Лучшая группа — BTS
Фото: Birdie Thompson / Global Look Press
Видео: Youtube.com / E!