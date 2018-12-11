logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Бекхэм в белоснежном костюме, суперстройные Йоханссон и Кунис и другие звезды на People's Choice Awards 2018

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 17

Скарлетт Йоханссон

Arrows-left
Arrows-right
Reload
10 ноября в Санта-Монике прошла церемония вручения «народной» премии People's Choice.

Накануне вечером в США прошла церемония People's Choice Awards — мероприятие в своем роде уникальное, ведь его лауреаты определяются результатами интернет-голосования зрителей и слушателей. Это своеобразная лакмусовая бумажка, показывающая степень фанатской преданности и любви. В этом году на сцене Barker Hangar в Санта-Монике свои награды получили Мила Кунис, Скарлетт Йоханссон, семейство Кардашьян и многие другие.

Наше внимание на красной дорожке привлекли невероятно стройные Мила Кунис и Скарлетт Йоханссон, а также британка Виктория Бекхэм, впервые за долгое время появившаяся в свете.

В этом году, равно как и в прошлом, организаторы постарались на славу и сумели устроить грандиозное шоу. Для гостей выступили поп-звезда Рита Ора, а также хип-хоп-исполнительница Никки Минаж.

Список победителей People's Choice 2018:

  • Лучший фильм — «Мстители: Война бесконечности»
  • Лучший актер — Чедвик Босман, «Черная пантера»
  • Лучшая актриса — Скарлетт Йоханссон, «Мстители: Война бесконечности»
  • Киноикона — Мелисса МакКарти
  • Фэшн-икона — Виктория Бекхэм
  • Лучший экшн-актер — Данай Гурира, «Черная пантера»
  • Лучшая комедия — «Шпион, который меня кинул»
  • Лучший комедийный актер — Мелисса МакКарти, «Душа компании»
  • Лучший драматический фильм — «Пятьдесят оттенков свободы»
  • Лучший драматический актер — Джейми Дорнан, «Пятьдесят оттенков свободы»
  • Лучший комедийный сериал — «Оранжевый — новый черный»
  • Лучший драматический сериал — «Ривердейл»
  • Лучший певец — Шон Мендес
  • Лучшая певица — Никки Минаж
  • Лучшая группа — BTS

Фото: Birdie Thompson / Global Look Press

Видео: Youtube.com / E!

Еще по теме
Загрузка...
Популярное
Загрузка...
Выбор редакции
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...
Обсуждаемое