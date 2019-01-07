Бекинсейл, Свифт, Милано и другие звезды поддержали коллег на масштабной афтепати «Золотого глобуса»

Те из голливудских звезд, кто по каким-то причинам не попал на церемонию «Золотой глобус»-2019 в Беверли-Хиллз, все равно смогли поздравить своих друзей и коллег на большой афтепати, по традиции организованной компанией Warner Bros и журналом InStyle.

На этом мероприятии селебрити выглядели более расслабленными, уже не так волнуясь, как перед официальной частью. Некоторые переоделись в более удобные, но все равно шикарные наряды.