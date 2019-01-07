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Бекинсейл, Свифт, Милано и другие звезды поддержали коллег на масштабной афтепати «Золотого глобуса»

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я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
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Кейт Бекинсейл

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Сразу после вручения последней статуэтки на церемонии «Золотой глобус» знаменитости стали собираться на неофициальную часть мероприятия — традиционную афтепати.

Те из голливудских звезд, кто по каким-то причинам не попал на церемонию «Золотой глобус»-2019 в Беверли-Хиллз, все равно смогли поздравить своих друзей и коллег на большой афтепати, по традиции организованной компанией Warner Bros и журналом InStyle.

На этом мероприятии селебрити выглядели более расслабленными, уже не так волнуясь, как перед официальной частью. Некоторые переоделись в более удобные, но все равно шикарные наряды.

Фотографам позировали такие звезды, как Кейт Бекинсейл, Алисса Милано, Тейлор Свифт, Джулианна Мур, Дженна Деван, Сара Хайланд, Кейли Куоко, Джим Керри с новой возлюбленной, Адам Драйвер, Румер Уиллис и другие.

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Текст: Мария Мельникова

Фото: East News

Видео: Youtube.com / ODE

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