Не сошлись характерами: россияне озвучили истинные причины разводов

Годы идут, люди все чаще уходят от консерватизма и становятся открытыми к чему-то новому и порой даже пугающему, но есть вещи, которые почти не меняются, сколько бы лет не проходило. ВЦИОМ провел опрос среди россиян по теме браков и разводов, и результаты во многих случаях оказались почти такими же, что и пару лет назад.

78% опрошенных уверены, что заключать брак должна каждая пара, планирующая вступать в серьезную семейную жизнь с рождением детей, покупкой недвижимости и планированием старости. Показатели наиболее удачного возраста для вступления в брак остались почти неизменными: мужчинам все так же, как и раньше, лучше всего жениться в 27, а девушкам выходить замуж не в 23 года, а в 24 — не так уж и велика разница.

Пугающая тенденция застоя достигла и причин, по которым люди могут решиться на развод. Как еще и 6 лет назад, чаще всего россияне причисляют к основным проблемам, которые способствуют расставанию, бедность, отсутствие работы и возможности прокормить семью, измены, эгоизм и отсутствие взаимопонимания. К слову, разводы в принципе стали чуть более легкими по ряду причин.

Так, например, раньше супругов могли тормозить сложности с разделом имущества, религиозные или национальные обычаи, осуждение близких и — как ни странно — сложность самой процедуры, но теперь люди стали проще к этому относиться. 46% против 21% в 2013 показывают, что порой развод — единственное верное решение, которое дает шанс на счастье минимум двум несчастным.