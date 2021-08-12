Стройная Бородина в микрошортах и другие звезды на премьере «Босс-молокосос 2»

Саша Кабаева пять лет прожила в браке с Александром Липовым. Их отношения едва ли можно было назвать гармоничными: между супругами часто возникали конфликты, которые они старались на афишировать. Но, оставив нездоровые отношения позади, Саша влюбилась в защитника «Динамо» Егора Зайцева. С ним и сыном от первого брака Кабаева посетила премьеру, для совместного выхода все выбрали легкие и удобные наряды.