Стройная Бородина в микрошортах и другие звезды на премьере «Босс-молокосос 2»
Первая часть многих привела в полный восторг, поэтому и показ продолжения собрал столько популярных зрителей. Алена Водонаева приехала на премьеру с сыном Богданом, который редко попадает в объективы фотографов, звездная мама охраняет его частную жизнь. По такому редкому случаю 11-летний парень надел стильный классический костюм, но разбавил строгий look кроссовками Yeezy. Другие гости тоже составили достойную конкуренцию в модной битве: все выбрали для себя хоть и удобные образы, но добавили яркие летние акценты.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: UPI Россия
Для Ксении Бородиной это стал первый выход в свет после официального развода с Курбаном Омаровым. А любимые дочки — лучшая компания. По такому случаю Ксения позировала в укороченной рубашке в клетку и кожаной мини-юбке. Образ дополнили высокие черные сапоги на массивной подошве.
Фото: UPI Россия
Среди других звездных гостей были замечены экс-супруга Виталия Гогунского с дочкой Миланой, Владимир Левкин с семьей, Алика Смехова с сыном. Актриса находится в прекрасной форме: для светского выхода она остановила свой выбор на блузе из натуральной ткани, легких брюках и золотых элегантных балетках.
Фото: UPI Россия
Дмитрий Хрусталев с супругой Марией, как всегда, выглядят стильно и умеют привлечь внимание. Фильм про бунтарей ведущему однозначно понравился. Школьная учительница Хрусталева однажды рассказывала, что Дима в детстве был очень трудным подростком. Но талант юмориста у будущего шоумена сформировался в ранние годы.
Саша Кабаева пять лет прожила в браке с Александром Липовым. Их отношения едва ли можно было назвать гармоничными: между супругами часто возникали конфликты, которые они старались на афишировать. Но, оставив нездоровые отношения позади, Саша влюбилась в защитника «Динамо» Егора Зайцева. С ним и сыном от первого брака Кабаева посетила премьеру, для совместного выхода все выбрали легкие и удобные наряды.
Новый мультфильм расскажет продолжение истории о братьях Темплтон. По сюжету они выросли и отдалились друг от друга. Но все меняется с появлением нового босса-молокососа с суперсовременным подходом, который воссоединяет семью и вдохновляет героев на новые бизнес-свершения.
Фото и видео: UPI Россия
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