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Стройная Бородина в микрошортах и другие звезды на премьере «Босс-молокосос 2»

19 августа в российских кинотеатрах стартует прокат второй части мультфильма «Босс-молокосос», а многие звездные родители уже успели показать его своим детям — накануне в Москве прошла премьера. Мероприятие посетили Ксения Бородина, Дмитрий Хрусталев и Мария Гончарук, Алена Водонаева, Екатерина Волкова, Зоя Бербер и многие другие ценители качественного юмора.
Стройная Бородина в микрошортах и другие звезды на премьере «Босс-молокосос 2»

Первая часть многих привела в полный восторг, поэтому и показ продолжения собрал столько популярных зрителей. Алена Водонаева приехала на премьеру с сыном Богданом, который редко попадает в объективы фотографов, звездная мама охраняет его частную жизнь. По такому редкому случаю 11-летний парень надел стильный классический костюм, но разбавил строгий look кроссовками Yeezy. Другие гости тоже составили достойную конкуренцию в модной битве: все выбрали для себя хоть и удобные образы, но добавили яркие летние акценты.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Алена Водонаева с сыном

Фото: UPI Россия

Для Ксении Бородиной это стал первый выход в свет после официального развода с Курбаном Омаровым. А любимые дочки — лучшая компания. По такому случаю Ксения позировала в укороченной рубашке в клетку и кожаной мини-юбке. Образ дополнили высокие черные сапоги на массивной подошве.

Ксения Бородина с дочками

Ксения Бородина с дочками

Фото: UPI Россия

Среди других звездных гостей были замечены экс-супруга Виталия Гогунского с дочкой Миланой, Владимир Левкин с семьей, Алика Смехова с сыном. Актриса находится в прекрасной форме: для светского выхода она остановила свой выбор на блузе из натуральной ткани, легких брюках и золотых элегантных балетках.

Алика Смехова похирует с сыном

Алика Смехова похирует с сыном

Фото: UPI Россия

Дмитрий Хрусталев с супругой Марией, как всегда, выглядят стильно и умеют привлечь внимание. Фильм про бунтарей ведущему однозначно понравился. Школьная учительница Хрусталева однажды рассказывала, что Дима в детстве был очень трудным подростком. Но талант юмориста у будущего шоумена сформировался в ранние годы.

Дмитрий Хрусталев с женой Марией

Дмитрий Хрусталев с женой Марией

Саша Кабаева пять лет прожила в браке с Александром Липовым. Их отношения едва ли можно было назвать гармоничными: между супругами часто возникали конфликты, которые они старались на афишировать. Но, оставив нездоровые отношения позади, Саша влюбилась в защитника «Динамо» Егора Зайцева. С ним и сыном от первого брака Кабаева посетила премьеру, для совместного выхода все выбрали легкие и удобные наряды.

Саша Кабаева с сыном и Егором Зайцевым

Саша Кабаева с сыном и Егором Зайцевым

Новый мультфильм расскажет продолжение истории о братьях Темплтон. По сюжету они выросли и отдалились друг от друга. Но все меняется с появлением нового босса-молокососа с суперсовременным подходом, который воссоединяет семью и вдохновляет героев на новые бизнес-свершения.

Фото и видео: UPI Россия

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