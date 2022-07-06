Бардо, Варнава, Летучая и другие звезды на торжественном ужине в ресторане Coba

Открыли мероприятие владельцы Coba Hand Roll Bar Анна и Никита Татаевы (Cape, Кадриль, Ткемали, которые рассказали об истории создания проекта и его развитии.

Далее гостям вечера представили бессменного шеф-повара Олега Шина, который работает с японскими продуктами и техниками больше двадцати лет. Он подробно рассказал о меню торжественного ужина, в которое вошли самые знаковые блюда. Например, гордость ресторана — авторские хэнд-роллы, хрустящие, скрученные вручную листья нори с теплым японским рисом Акита Комачи и первоклассными морепродуктами. Гости вечера по достоинству оценили тирадито из дикого средиземноморского сибаса с трюфелем, хенд ролл с угрем и фуа-гра и татаки из лосося.

Среди звездных гостей можно было увидеть Екатерину Варнаву, Елену Летучую, Ренату Пиотровски, Галину Мазаеву, Полину Киценко, Наталью Бардо, Дмитрия Викулина, Ирину Елизарову и многих других.