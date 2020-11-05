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Барбара Пино в total black, скромная Анжелика Каширина и другие знаменитости на «Пельмешка party»

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Барбара Пино

Фото: Екатерина Ширинкина/ Passion.ru

4 ноября в ресторане Chips состоялся душевный вечер, организованный Ксенией Шипиловой. Друзья модели не только попробовали традиционные блюда русской кухни, но и учились лепить пельмени.

Ксения Шипилова собрала в ресторане десятки друзей и устроила им настоящий праздник в честь Дня народного единства. Среди гостей были Барбара Пино, Наталья Горожанова, Мадина Тамова, Диана Коркунова, Анжелика Каширина, Карина Арутюнова и другие.

Звезда «Холостяка» Барбара Пино для дружеского вечера в уютной обстановке выбрала total black-образ: она надела укороченные джинсы, «мужские» ботинки, водолазку и кожаную куртку-пиджак.

Хозяйка вечера Ксения Шипилова встречала гостей в ярком красном мини-платье платье с воланами и в сапогах с подошвой в цвет наряда.

Ксения Шипилова

Фото: Екатерина Ширинкина/ Passion.ru

Ведущая мероприятия Актриса Анжелика Каширина прибыла в ресторан Chips в джинсах с завышенной талией и в черной водолазке.

Анжелика Каширина

Фото: Екатерина Ширинкина/ Passion.ru

Гостей развлекал русский ансамбль, исполнявший народные песни. Артисты научили присутствующих пользоваться нехитрыми музыкальными инструментами. А на мастер-классе гости вечера «Пельмешка party» показывали свои умения в лепке пельменей, а у тех, кто раньше этого не делал, состоялся кулинарный дебют.

Фото и видео: Екатерина Ширинкина/ Passion.ru

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