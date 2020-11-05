Барбара Пино в total black, скромная Анжелика Каширина и другие знаменитости на «Пельмешка party»

Ксения Шипилова собрала в ресторане десятки друзей и устроила им настоящий праздник в честь Дня народного единства. Среди гостей были Барбара Пино, Наталья Горожанова, Мадина Тамова, Диана Коркунова, Анжелика Каширина, Карина Арутюнова и другие.

Звезда «Холостяка» Барбара Пино для дружеского вечера в уютной обстановке выбрала total black-образ: она надела укороченные джинсы, «мужские» ботинки, водолазку и кожаную куртку-пиджак.

Хозяйка вечера Ксения Шипилова встречала гостей в ярком красном мини-платье платье с воланами и в сапогах с подошвой в цвет наряда.