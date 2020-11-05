Барбара Пино в total black, скромная Анжелика Каширина и другие знаменитости на «Пельмешка party»
Фото: Екатерина Ширинкина/ Passion.ru
Ксения Шипилова собрала в ресторане десятки друзей и устроила им настоящий праздник в честь Дня народного единства. Среди гостей были Барбара Пино, Наталья Горожанова, Мадина Тамова, Диана Коркунова, Анжелика Каширина, Карина Арутюнова и другие.
Звезда «Холостяка» Барбара Пино для дружеского вечера в уютной обстановке выбрала total black-образ: она надела укороченные джинсы, «мужские» ботинки, водолазку и кожаную куртку-пиджак.
Хозяйка вечера Ксения Шипилова встречала гостей в ярком красном мини-платье платье с воланами и в сапогах с подошвой в цвет наряда.
Фото: Екатерина Ширинкина/ Passion.ru
Ведущая мероприятия Актриса Анжелика Каширина прибыла в ресторан Chips в джинсах с завышенной талией и в черной водолазке.
Фото: Екатерина Ширинкина/ Passion.ru
Гостей развлекал русский ансамбль, исполнявший народные песни. Артисты научили присутствующих пользоваться нехитрыми музыкальными инструментами. А на мастер-классе гости вечера «Пельмешка party» показывали свои умения в лепке пельменей, а у тех, кто раньше этого не делал, состоялся кулинарный дебют.
Фото и видео: Екатерина Ширинкина/ Passion.ru
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