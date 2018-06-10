Барановская, Волкова и другие звезды с детьми оценили уникальный мюзикл

9 июня в московском Океанариуме на ВДНХ состоялся показ уникального, не имеющего аналогов в мире, мюзикла на воде «Сон в летнюю ночь» с участием цирковых артистов и морских животных. Знаменитые мамы и папы пришли с детьми, чтобы первыми оценить оригинальную постановку. Среди гостей были замечены Марина Ким с дочерьми, Ирина Зарькова с сыном, Виктория Крутая с семьей, Изольда Ишханишвили с сыном, Инна и Вадим Козерук, Юлия Барановская с сыном, Мария Перлич с сыном, Виктория Полякова с сыном, Юлия Волкова с детьми, Дарья Михалкова с детьми, Дмитрий Дибров с семьей, Софи Елисеева с сыном, Илья Давыдов с сыном, Снежана Самохина с детьми, Мария Железнякова и Дмитрий Шипилов с сыном, Юлия Квин, Тимур Соловьев, Анжелика Тиманина, Анна Шафенкова, Любовь Иванова и Владимир Хацкевич.

Уникальность мюзикла «Сон в летнюю ночь» заключается в том, что главными звездами мюзикла являются морские млекопитающие — дельфины, морские львы, моржи, белухи и косатки. Цирковые артисты, принимающие участие в постановке, выполняют сложнейшие трюки без страховки на высоте 10 метров над зрительным залом и гигантской водной чашей, в которой выступают морские жители.