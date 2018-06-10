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Барановская, Волкова и другие звезды с детьми оценили уникальный мюзикл

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Марина Ким с дочерьми

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В Москве прошел специальный показ грандиозного мюзикла на воде.

9 июня в московском Океанариуме на ВДНХ состоялся показ уникального, не имеющего аналогов в мире, мюзикла на воде «Сон в летнюю ночь» с участием цирковых артистов и морских животных. Знаменитые мамы и папы пришли с детьми, чтобы первыми оценить оригинальную постановку. Среди гостей были замечены Марина Ким с дочерьми, Ирина Зарькова с сыном, Виктория Крутая с семьей, Изольда Ишханишвили с сыном, Инна и Вадим Козерук, Юлия Барановская с сыном, Мария Перлич с сыном, Виктория Полякова с сыном, Юлия Волкова с детьми, Дарья Михалкова с детьми, Дмитрий Дибров с семьей, Софи Елисеева с сыном, Илья Давыдов с сыном, Снежана Самохина с детьми, Мария Железнякова и Дмитрий Шипилов с сыном, Юлия Квин, Тимур Соловьев, Анжелика Тиманина, Анна Шафенкова, Любовь Иванова и Владимир Хацкевич.

Уникальность мюзикла «Сон в летнюю ночь» заключается в том, что главными звездами мюзикла являются морские млекопитающие — дельфины, морские львы, моржи, белухи и косатки. Цирковые артисты, принимающие участие в постановке, выполняют сложнейшие трюки без страховки на высоте 10 метров над зрительным залом и гигантской водной чашей, в которой выступают морские жители.

Фрагмент шоу

«Идея создания мюзикла «Сон в летнюю ночь» родилась после триумфа новогоднего шоу в «Москвариуме» — «Затерянный мир», которое на протяжении трех лет собирало аншлаги. Зрителям очень нравилось динамичное выступление животных и артистов на одной водной сцене. Нашей команде захотелось к лету создать нечто новое и грандиозное, чего невозможно увидеть ни на одной площадке в мире. Так появился «Сон в летнюю ночь». Это потрясающий мюзикл на воде с акцентом на сложнейшие цирковые номера. При этом мы сделали выступление морских животных еще более зрелищным и органичным. Кроме того, в рамках главного футбольного события года и ожидаемого приезда туристов из разных стран мы добавили в новое шоу национального колорита, что будет интересно широкой аудитории. Искренне рад пригласить всех на премьерные показы. Вас ждет настоящий цирк на воде, множество трюков и самые яркие эмоции!» — рассказал главный режиссер мюзикла «Сон в летнюю ночь» Михаил Миронов.

Фото: Арина Моставщикова/пресс-служба

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