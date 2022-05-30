Барановская, Повереннова, Краймбрери и другие гости другие забега МТС Бегущие сердца

Целью забега, в котором приняли участие многие знаменитости, стал сбор пожертвований на развитие проекта по оказанию реабилитационной помощи детям и молодым взрослым с опухолями головного и спинного мозга, который реализует Благотворительный Фонд Константина Хабенского. В ходе мероприятия удалось собрать 25 000 000 рублей, которые будут переданы в Фонд.

В рядах бегущих можно было увидеть Юлию Барановскую с детьми, Константина Хабенского, Полину Киценко, Дарью Повереннову, Мари Краймбрери, Екатерину Андрееву, Лизу Пескову, Митю Фомина, Анастасию Винокур, Егора Корешкова, Маргариту Аброськину, Евгению Линович, Аврору, Таню Геворкян, Барбару Пино, Анну Старшенбаум и многих других.

МТС Бегущие Сердца стал не только благотворительным и спортивным мероприятием, но и музыкальным фестивалем. Участники и гости забега смогли насладиться выступлениями L’ONE, Feduk, MOT и группы Burito.