Барановская, Подольская и другие звезды побывали на скачках «Гран-При радио Монте-Карло»

Скачки «Гран-При радио Монте-Карло» на Центральном Московском ипподроме каждый год собирают самых ярких представителей светской элиты. Этот год не стал исключением, и 15 июня на красной дорожке перед фотографами позировали многие отечественные знаменитости. Среди гостей мероприятия были замечены Юлия Барановская, Алла Вербер, Рита Дакота, Эмин Агаларов и многие другие.

В этом году многие дамы «выгуляли» на скачках эффектные черные наряды и шляпки в тон к ним.