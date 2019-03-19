Барановская, Одинцова с красавицей-дочкой и другие звезды побывали на закрытом ужине Tatler и оценили новую яркую обложку журнала с Бондарчук

Главный редактор журнала Tatler Ксения Соловьева поприветствовала гостей вечера и подробно рассказала о приложении Wellness & Travel, в котором собраны материалы о более 50-ти лучших отелей мира для отдыха души и тела. А музыкальным сюрпризом вечера стало выступление актрисы Сабины Ахмедовой, которая исполнила песню из нового сериала Константина Бомогомолова «Содержанки» — «Моя душа рваная».

На ужине были замечены Сати Спивакова, Екатерина Одинцова, Юлия Барановская, Маша Федорова, Наталья Гольденберг, Виктория Шелягова и другие звезды.

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Текст: Мария Мельникова

Фото: пресс-служба

Видео: Instagram