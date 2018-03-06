Барановская, Лаврентьева и другие знаменитости оценили новый сингл Зары

На мероприятии были замечены Оксана Лаврентьева, Юлия Барановская, Екатерина Одинцова с дочкой Диной Немцовой и другие селебрити.

Проект компании Disney «Следуй за мечтой, Принцесса!» ежегодно проходит весной для того, чтобы вдохновлять юных красавиц верить в себя и идти к своей мечте.

Фото: пресс-служба