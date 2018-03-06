Барановская, Лаврентьева и другие знаменитости оценили новый сингл Зары
Вчера вечером в Москве состоялась презентация новой песни Зары, записанной для проекта Disney «Следуй за мечтой, Принцесса!».
Певица Зара представила свой новый сингл «Твои сюжеты», записанный для специального проекта компании Disney. Послушать композицию в живом исполнении звезды, обсудить ее и последние новости собралось множество знаменитостей.
Сама Зара блистала в темно-розовом платье, позируя на фоне волшебного замка из стекла.
На мероприятии были замечены Оксана Лаврентьева, Юлия Барановская, Екатерина Одинцова с дочкой Диной Немцовой и другие селебрити.
Проект компании Disney «Следуй за мечтой, Принцесса!» ежегодно проходит весной для того, чтобы вдохновлять юных красавиц верить в себя и идти к своей мечте.
Фото: пресс-служба
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