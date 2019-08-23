Бабушка и дедушка построили для внучки домик в стиле «Гарри Поттера»

А кто не мечтал проснуться однажды утром, увидеть сову у окна, которая держит в лапках письмо в Хогвартс, собрать вещи и уехать покорять волшебный мир? История была бы, конечно, хорошая, но так получалось только у магов в «Гарри Поттере» — в реальной жизни, чтобы попасть хотя бы в имитацию Хогвартса, нужно приехать в парк Орландо в США.
Фото: Twitter
Однако бабушка и дедушка двухлетней внучки Логан очень сильно любят и ее, и историю о мальчике, который выжил, — поэтому решили устроить сказочный мир во дворе своего дома.
Руби и Дэйв Данлоп из Канады построили крепость площадью в 32 квадратных метра, которая выглядит даже загадочнее оригинала — подсветка у крыши, деревянные стены, камин, над которым висит метла — магические штрихи встречаются тут и там. Кажется, что еще немного, и из-под земли выпрыгнет Пивз, чтобы подурачиться на территории замка, в окне будет видеться не серая дорога, а домик Хагрида, неподалеку от которого стоит Клювокрыл — словом, произойдет самая настоящая магия.
За 6 недель семья построила и украсила дом так, что там можно найти и чулан под лестницей, и игрушечного маленького Василиска, и даже портреты Гарри, Рона и Гермионы.
Стоимость всей конструкции неизвестна, но, как уверяет Дэйв британское издание The Mirror, выражение лица внучки, когда она играется в Хогвартсе — бесценно.
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Текст: Эльмира Мустафаева
Фото: twitter