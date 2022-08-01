Аврора с дочерью, Виктория Дайнеко и другие звезды на пикнике российского бренда FETICHE

На зеленой площадке яблоневого сада в Крылатском разместился созданный совместно с компанией Buro поп-ап-стор бренда FETICHE, где были представлены как новая коллекция, так и созданные специально к этому мероприятию модели.

Яркие сумки бренда также украсили десертный стол, декорированный в стиле сказки «Алиса в Стране чудес», — новая коллекция идеально совпала с ней по настроению.

На мероприятии присутствовали Аврора, Наталья Бардо, Евгения Линович, Виктория Дайнеко, Ольга Ломакина, Светлана Абрамова, Екатерина Минкевич, Анастасия Гребенкина, Екатерина Ковальчук, Алексей Жидковский, Павел Камин, Оля Слово, Катя Каткова, Анна Невская, Ирина Чайковская и другие. Гости играли в бадминтон, пинг-понг и настольный футбол, а некоторые даже поставили себе «татуировки» в «салоне красоты». Чуть позже все собрались у сцены на концерт певицы Karina и группы House in the rain — романтичный настрой вечера они своей музыкой как минимум удвоили.