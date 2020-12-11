Asti в сверкающем топе, Zivert в образе гламурной стюардессы и другие звезды на «SnowПати»
Фото: Екатерина Ширинкина/ Passion.ru
10 декабря состоялись съемки традиционного новогоднего шоу телеканала «Музыка Первого» — «SnowПати 20/21. Тайна Белого сада».
На сцене «ВТБ Арены» появились Ольга Бузова, Artic & Asti, Zivert, Юлианна Караулова, Мари Краймбрери, Клава Кока, Мот, Jony, Niletto и другие исполнители, а также популярные блогеры и тиктокеры — Аня Покров, Даня Милохин, Артур Бабич, Егор Шип, Юля Гаврилина, Валя Карнавал, Dream Team House и другие.
Анна Дзюба, солистка дуэта Artic & Asti прибыла на съемку в сверкающих топе и лосинах, поверх которых накинула шубу.
Zivert для участия в «SnowПати» выбрала образ гламурной стюардессы (кстати, певица раньше работала по этой специальности): она надела белые брюки-клеш с высокой талией и широким поясом, блузку с объемными плечами, галстук и шляпку, похожую на ту, которую часто надевают бортпроводницы. Завершили образ черные ботильоны с длинными носами и сумочка цвета кофе с молоком.
Фото: Екатерина Ширинкина/ Passion.ru
Ольга Бузова для вечера выбрала платье-боди с объемными элементами и сверкающие туфли на высоком каблуке. Стилисты нанесли телеведущей и певице макияж с акцентом на глаза и сделали высокий гладкий хвост.
Фото: Екатерина Ширинкина/ Passion.ru
Дина Саева облачилась в наряд ангела — в белое длинное платье, расклешенное книзу, и в большие крылья.
Фото: Екатерина Ширинкина/ Passion.ru
Шоу «SnowПати» выйдет в эфир в новогоднюю ночь на канале «Музыка первого», а пока увидеть все белоснежные образы знаменитостей можно в галерее.
Фото: Екатерина Ширинкина/ Passion.ru
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