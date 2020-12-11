Asti в сверкающем топе, Zivert в образе гламурной стюардессы и другие звезды на «SnowПати»

10 декабря состоялись съемки традиционного новогоднего шоу телеканала «Музыка Первого» — «SnowПати 20/21. Тайна Белого сада».

На сцене «ВТБ Арены» появились Ольга Бузова, Artic & Asti, Zivert, Юлианна Караулова, Мари Краймбрери, Клава Кока, Мот, Jony, Niletto и другие исполнители, а также популярные блогеры и тиктокеры — Аня Покров, Даня Милохин, Артур Бабич, Егор Шип, Юля Гаврилина, Валя Карнавал, Dream Team House и другие.

Анна Дзюба, солистка дуэта Artic & Asti прибыла на съемку в сверкающих топе и лосинах, поверх которых накинула шубу.

Zivert для участия в «SnowПати» выбрала образ гламурной стюардессы (кстати, певица раньше работала по этой специальности): она надела белые брюки-клеш с высокой талией и широким поясом, блузку с объемными плечами, галстук и шляпку, похожую на ту, которую часто надевают бортпроводницы. Завершили образ черные ботильоны с длинными носами и сумочка цвета кофе с молоком.