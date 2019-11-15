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Асмус в total black, Клюкина в «школьной форме», Ильяшенко с декольте и другие звезды на премьере «Аванпоста»

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Кристина Асмус

Фото: Пресс-служба

Показ экшн-фильма состоялся в кинотеатре «Октябрь».

14 ноября знаменитостей пригласили первыми увидеть фильм режиссера Егора Баранова «Аванпост». В зале собрались такие знаменитости, как Кристина Асмус, Лукрья Ильяшенко, Светлана Иванова, Наталья Бардо, Александр и Анжелика Ревва, Владимир Яглыч, Игорь Жижикин и другие.

Многие девушки в этот вечер остановили свой выбор на нарядах черного цвета. Так, звезда фильма «Текст» Кристина Асмус прибыла на премьеру «Аванпоста» в черных зауженных брюках, вельветовом пиджаке с кожаным поясом и темном топе. Завершили образ черные туфли-лодочки на шпильке.

Кристина Асмус

Фото: Пресс-служба

Лукерья Ильяшенко, исполнившая в фильме главную роль, для премьеры выбрала длинное изумрудное платье с впечатляющим декольте и удлиненными рукавами.

Лукерья Ильяшенко

Фото: Пресс-служба

Молодая жена и начинающая певица Дарья Клюкина выбрала для вечера комплект, напоминающий школьную форму: белую блузку, черный кожаный сарафан, плотные темные колготки и туфли в стиле ретро.

Дарья Клюкина

Фото: Пресс-служба

Аванпост» рассказывает о скором будущем, где из-за непонятных причин потеряли связь со всей планетой. Люди остались живыми только в европейской части России и ближайших странах. Героям разбираются, как выиграть битву за человечество.

Автором главного саунд-трека к фильму стал из основателей известной рок-группы Linkin Park, Майк Шинода.

В широкий прокат картина выходит 21 ноября. В этот же день мировая премьера «Аванпоста» пройдет в старейшем кинотеатре Берлина и площадке Международного берлинского кинофестиваля Kino International.

Фото: Пресс-служба

Видео: ТВ-3

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