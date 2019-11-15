Асмус в total black, Клюкина в «школьной форме», Ильяшенко с декольте и другие звезды на премьере «Аванпоста»

Многие девушки в этот вечер остановили свой выбор на нарядах черного цвета. Так, звезда фильма «Текст» Кристина Асмус прибыла на премьеру «Аванпоста» в черных зауженных брюках, вельветовом пиджаке с кожаным поясом и темном топе. Завершили образ черные туфли-лодочки на шпильке.