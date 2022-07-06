Асмус в «конфетном» платье, Дайнеко с изменившимися формами и другие на премьере фильма «Булки»

Помимо исполнительницы главной роли, новую картину зрителям представили Марк Богатырев, Борис Дергачев, Васант Балан, Юлия Топольницкая, Валентина Мазунина, Юлия Сулес, Татьяна Орлова и Александр Ревенко.

Лента «Булки» – это история о девушке Тане Бабаниной из подмосковного города Протвино, которая мечтает выйти замуж, переехать на остров Бали и открыть пекарню, но вместо этого лишь попадает в очередные неприятности. Несостоявшийся жених разбивает все мечты девушки о светлом будущем. Она пытается забыться с помощью крепких напитков, и в конце концов оказывается на Шри-Ланке, без денег и документов. Из одежды на девушке лишь непонятный купальник и зимний пуховик. И поможет справиться ей с ситуацией не новый принц, а призвание к выпечке.

Одними из первых оценить картину пришли Митя Фомин, Анастасия Макеева, Юлия Савичева, Женя Малахова, Данила Белых, Данила Якушев, DJ Грув, Ирина Йовович, Настя Крайнова, Надя Ручка, Тимур Соловьев, Соня Карпунина, Алена Чехова, Маша Гончарук, Наталья Земцова, Наталья Королева, Тарзан, Александр Бердников, Виктория Дайнеко и многие другие.