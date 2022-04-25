Асмус, Самбурская, Климова и другие звезды на премьере «Артек. Большое путешествие»
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Фото: пресс-служба
В кинотеатре «Октябрь» прошла премьера семейной комедии «Артек. Большое путешествие», режиссера Карена Захарова и Армена Ананикяна. На премьере картины, главные роли в которой исполнили Михаил Галустян, Людмила Артемьева, Виталий Безруков и другие актеры, собралось много знаменитостей. Большинство звездных персон появилось на мероприятии в компании родных и близких.
Так, например, звезда фильма «Текст» Кристина Асмус пришла на премьеру с дочерью Анастасией. Гости мероприятия отметили, что с годами девочка все больше становится похожа на своего отца, шоумена Гарика Харламова.
Исполнитель главной роли Михаил Галустян появился на премьере в сопровождении супруги Виктории и дочерей Эстеллы и Элины.
Многодетная актриса Екатерина Климова, выбравшая для выхода в свет лаконичный образ, позировала фотографам в гордом одиночестве.
Фото: пресс-служба
Актриса Елена Бирюкова вывела в свет дочь Александру, появившуюся в браке с театральным режиссером Алексеем Литвиным.
По сюжету картины, главные герои загадывают заветные желания у волшебного дерева в лагере «Артек» и попадают на 30 лет назад — в 1988 год. Там они встречают своих родителей, отдыхающих в то время в лагере «Артеке». Им предстоит заново наладить отношения с родителями и вместе найти путь обратно в будущее.
В широкий прокат семейная комедия выйдет 28 апреля.
Фото: пресс-служба