Асмус, Самбурская, Климова и другие звезды на премьере «Артек. Большое путешествие»

В кинотеатре «Октябрь» прошла премьера семейной комедии «Артек. Большое путешествие», режиссера Карена Захарова и Армена Ананикяна. На премьере картины, главные роли в которой исполнили Михаил Галустян, Людмила Артемьева, Виталий Безруков и другие актеры, собралось много знаменитостей. Большинство звездных персон появилось на мероприятии в компании родных и близких.

Так, например, звезда фильма «Текст» Кристина Асмус пришла на премьеру с дочерью Анастасией. Гости мероприятия отметили, что с годами девочка все больше становится похожа на своего отца, шоумена Гарика Харламова.

Исполнитель главной роли Михаил Галустян появился на премьере в сопровождении супруги Виктории и дочерей Эстеллы и Элины.

Многодетная актриса Екатерина Климова, выбравшая для выхода в свет лаконичный образ, позировала фотографам в гордом одиночестве.