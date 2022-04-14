Асмус грустит из-за дня рождения, Максимова покоряет Голливуд: события из жизни звезд 14 апреля
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Соцсети
Сегодня свой день рождения отмечает Александр Молочников. Актеру и режиссеру исполняется 30 лет. «Короче, ждал этого «юбилея», думал отметить в длинном шарфе, в доме актера, учил романсы и сочинял рассказы о своём творческом пути, но сейчас как-то совсем не до того. Спасибо еще раз всем всем, кто эти 30 лет дарил мне добро и любовь», — написал избранник Екатерины Варнавы с личном блоге.
Ирина Пегова поделилась снимком со съемок. Актриса рассказала поклонникам, что получила новую роль. «Знакомьтесь! Это моя новенькая, свежеиспеченная героиня Даша Цветаева! Мама и, что весьма неожиданно, шпион», — написала телезвезда в своем Telegram-канале.
Фото: Соцсети
Анна Семенович призналась, что страдает от непереносимости лактозы. Певица давно отказалась от обычного молока и заменила его на миндальное, а в кофе звезда предпочитает добавлять банановое.
Клава Кока показала, как проходят ее занятия по вокалу. Как оказалось, иногда это выглядит довольно забавно. «Наши уроки иногда выглядят странно. Готовлюсь к шоу», — добавила певица.
Дилара Зинатуллина ответила на нападки интернет-пользователей. Напомним, что Дилара и Моргенштерн не так давно подтвердили слухи о своем расставании. После этого в Сети появилась информация, что девушка претендует на какую-то часть имущества рэп-исполнителя. «Забавно, что вы все еще думаете, что я хочу на нем навариться. Из этого брака я ничего материального не вынесла, хотя могла бы. Это не было моей целью. Я и сама достаточно зарабатываю», — высказалась блогер.
Рената Литвинова пожаловалась на нехватку свободного времени. «Учить языки, читать непрочитанное, перечитывать любимое, смотреть и пересматривать великое кино, ходить на выставки, вдохновляться, даже изнурять себя физическими усилиями и непременно работать. Завтра ухожу в монтаж. Как оказалось, времени не хватает нигде! Только ночами и ранними утрами я принадлежу сама себе», — написала звезда в своем Telegram-канале.
Фото: Соцсети
Мишель Серова продолжает делиться результатами похудения. Девушка усердно занимается спортом и сидит на специальной диете. «Сегодня на весах 60,8 кг. Напоминаю, что 5 апреля было 62,5. Плавно двигаемся в нужную сторону», — рассказала дочь Александра Серова.
Елена Летучая поделилась видеороликом с отдыха на озере. Телеведущая отметила, что ей повезло с погодой, а также показала своего питомца.
Кристине Асмус сегодня исполняется 34 года. Но, по словам актрисы, она совсем не рада празднику. «Через минуту у меня день рождения. Впервые я его не жду, даже чет грустненько как-то», — написала актриса ночью в Telegram-канале.
Полина Максимова весело проводит время в Лос-Анджелесе. Компанию ей составляет актер Алексей Воробьев, с которым они вместе снимались в сериале «Деффчонки». Судя по фото, погода там уже совсем летняя. «Жизнь непредсказуемая. А планета у нас все-таки круглая. Улыбаюсь сегодня», — поделилась Полина в блоге.
Фото: Соцсети
Мария Горбань уже убрала теплые вещи на дальнюю полку. «Летнюю юбку напялила, потому что уже так хочется тепла. Сегодня вроде солнышко. Оголила ноги», — сказала актриса.
Саша Новикова призналась, что не до конца привыкла пользоваться приложением Telegram. В этой соцсети девушка ведет личный канал, в который иногда отправляет совсем не то, что нужно. «То отправлю сюда контакт нашего шефа вместо группового чата по рекламе, то, как сейчас, видео, где я любуюсь своей новой заколкой. Зачем вообще записала? Не ясно. Кто-нибудь успел заколку рассмотреть или контакт шефа сохранить?» — шутит девушка.
Фото: Global Look Press