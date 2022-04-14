Асмус грустит из-за дня рождения, Максимова покоряет Голливуд: события из жизни звезд 14 апреля

Сегодня свой день рождения отмечает Александр Молочников. Актеру и режиссеру исполняется 30 лет. «Короче, ждал этого «юбилея», думал отметить в длинном шарфе, в доме актера, учил романсы и сочинял рассказы о своём творческом пути, но сейчас как-то совсем не до того. Спасибо еще раз всем всем, кто эти 30 лет дарил мне добро и любовь», — написал избранник Екатерины Варнавы с личном блоге.

Ирина Пегова поделилась снимком со съемок. Актриса рассказала поклонникам, что получила новую роль. «Знакомьтесь! Это моя новенькая, свежеиспеченная героиня Даша Цветаева! Мама и, что весьма неожиданно, шпион», — написала телезвезда в своем Telegram-канале.