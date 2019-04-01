Арзамасова, Волосожар, Михальчик и другие звезды посетили бьюти-студию на Mercedes-Benz Fashion Week Russia

К слову, в этом сезоне команду визажистов Mary Kay снова возглавил один из самых знаменитых и уважаемых бьюти-гуру Андрей Шилков.

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Текст: Мария Мельникова

Фото: пресс-служба

Видео: Instagram