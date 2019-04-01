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Арзамасова, Волосожар, Михальчик и другие звезды посетили бьюти-студию на Mercedes-Benz Fashion Week Russia

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я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Лиза Арзамасова

Фото: пресс-служба
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В минувшие выходные в Москве стартовала Неделя моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia.

В столичном Манеже начался новый сезон Mercedes-Benz Fashion Week Russia. В первые выходные модного марафона многие звезды и блогеры побывали в специально созданной бьюти-студияи официального визажиста мероприятия — компании Mary Kay.

Такие знаменитости, как Елизавета Арзамасова, Татьяна Волосожар, Юлия Михальчик, Руслан и Елена Нигматуллины, Елена Борщева, Илана Юрьева и другие делились впечатлениями от показов дизайнеров и знакомились с интересными новинками любимого многими из них бренда косметики.

К слову, в этом сезоне команду визажистов Mary Kay снова возглавил один из самых знаменитых и уважаемых бьюти-гуру Андрей Шилков.

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Текст: Мария Мельникова

Фото: пресс-служба

Видео: Instagram

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