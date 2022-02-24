Арзамасова, Стоцкая и другие звезды посетили международную выставку моды CPM

Так, например, в рамках международного экономического форума инноваций и технологий в fashion-ритейле Russian Fashion Retail Forum посетители мероприятия могли принять участие в обсуждениях, посвященных вопросам разумного потребления, осознанного отношения к производству и продажам одежды, а также влиянии индустрии моды на экологию и их тесные взаимоотношения.