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Арзамасова, Стоцкая и другие звезды посетили международную выставку моды CPM

В конце февраля в московском «Экспоцентре» собрались звезды театра и кино, музыканты, телеведущие и другие знаменитости, чтобы поддержать открытие 37-го сезона ведущей в Восточной Европе и Центральной Азии международной выставки моды CPM (Collection Première Moscow).
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Елизавета Арзамасова

Фото: пресс-служба

Среди звездных персон, посетивших выставку, можно было заметить Елизавету Арзамасову, Екатерину Стриженову, Анастасию Стоцкую, Ирину Хакамаду, Олесю Судзиловскую, Анну Банщикову, Екатерину Одинцову, Дину Немцову, Александра Анатольевича, Глафиру Тарханову, Илью Бачурина и многих других. Знаменитости одни из первых оценили новые коллекции сезона осень-зима 2022/23, представленные около 660 локальных и международных дизайнерских брендов женской, мужской, детской одежды, бельевой и пляжной моды, а также аксессуаров.

Анастасия Стоцкая

Анастасия Стоцкая

Фото: пресс-служба

Помимо знакомства с новыми коллекциями в этом сезоне гости выставки могли поучаствовать в обсуждении важных и актуальных тем, а также узнать о дальнейших этапах развития.

Глафира Тарханова

Глафира Тарханова

Фото: пресс-служба

Так, например, в рамках международного экономического форума инноваций и технологий в fashion-ритейле Russian Fashion Retail Forum посетители мероприятия могли принять участие в обсуждениях, посвященных вопросам разумного потребления, осознанного отношения к производству и продажам одежды, а также влиянии индустрии моды на экологию и их тесные взаимоотношения.

Фото: пресс-служба

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