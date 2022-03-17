Арзамасова отметила день рождения, «Земляне» дали концерт: события из жизни звезд 17 марта
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Starface
Елизавета Арзамасова отметила день рождения. «17 марта 2022. Началась моя новая весна. Сегодня 27», — написала в блоге актриса.
Дочери Виктории Бони и ее экс-бойфренда Алекса Смерфита Анджелине исполнилось 10 лет. Ранее семья планировала устроить в этот день большой праздник, но из-за того, что девочка заболела ветрянкой, детскую вечеринку перенесли. Поэтому сегодня свечи на торте именинница задувала в компании родителей.
Певец Шура поздравил маму с нем рождения. «Мамуля, моя любимая, с днем рождения тебя! Береги себя, здоровья тебе на долгие годы! Я тебя очень люблю! Твой Сашка!», — поздравил он в Сети и показал фото с родным человеком.
Светлана Иванова показала, в каком образе выходит на сцену театра «Современник» в спектакле «Враги. История любви». А Дарья Повереннова показала, как выглядела в молодости, когда носила темные волосы.
Анастасия Волочкова рассказала, что в молодости спасла семью от нищеты. «Я всегда предпочитаю в жизни быть, а не казаться. Быть, а не слыть! Этому всегда учила меня моя мама и сама жизнь. Ни при каких обстоятельствах я не опускала рук. Был момент в моей жизни, когда мне было 17 лет, и уже к тому времени я была принята в Мариинский театр сразу же на положение солистки, мои родители потеряли квартиру, и мы остались на улице. Но мы выжили. Я понимала, что я единственный человек, кто во что бы то ни стало должен стать опорой моей семьи. И я ею стала. В то время я осознавала, что я не могу предать главное!» — рассказала она в блоге.
Марина Максимова (МакSим) радуется приходу весны. По этому поводу певица устроила фотосессию в ярком костюме и с букетом душистой мимозы.
Ирина Виторган показала видео с милыми дочками. «Пурим самэах! Пришли с детками в синагогу… Спасибо Равину Шимону за то, что в такое непростое время нас собрал! Поклон семье Гриншпун! Благодаря вам в это время немного легче… Быть добру!» — поделилась она эмоциями.
Группа «Земляне» дала концерт для жителей Северного Тушино — «С любовью к женщине». На концерт пригласили учителей, медиков, почетных жителей района, многодетные семьи и пенсионеров.
Настя Ивлеева переосмыслила жизнь и поделилась выводами с подписчиками: «А знаете, что дала мне понять новая реальность?! Больше никакой отложенной жизни! Никаких завтра и потом как-нибудь. Не будет лучшего времени для реализации своих желаний, даже крохотных и бытовых. Жить, творить, влюбляться, гулять, делать, пробовать, ошибаться и снова пробовать. Сегодня, сейчас!»
Фото и видео: соцсети, пресс-служба, Starface