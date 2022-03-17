Арзамасова отметила день рождения, «Земляне» дали концерт: события из жизни звезд 17 марта

Певец Шура поздравил маму с нем рождения. «Мамуля, моя любимая, с днем рождения тебя! Береги себя, здоровья тебе на долгие годы! Я тебя очень люблю! Твой Сашка!», — поздравил он в Сети и показал фото с родным человеком.

Светлана Иванова показала, в каком образе выходит на сцену театра «Современник» в спектакле «Враги. История любви». А Дарья Повереннова показала, как выглядела в молодости, когда носила темные волосы.

Анастасия Волочкова рассказала, что в молодости спасла семью от нищеты. «Я всегда предпочитаю в жизни быть, а не казаться. Быть, а не слыть! Этому всегда учила меня моя мама и сама жизнь. Ни при каких обстоятельствах я не опускала рук. Был момент в моей жизни, когда мне было 17 лет, и уже к тому времени я была принята в Мариинский театр сразу же на положение солистки, мои родители потеряли квартиру, и мы остались на улице. Но мы выжили. Я понимала, что я единственный человек, кто во что бы то ни стало должен стать опорой моей семьи. И я ею стала. В то время я осознавала, что я не могу предать главное!» — рассказала она в блоге.

Марина Максимова (МакSим) радуется приходу весны. По этому поводу певица устроила фотосессию в ярком костюме и с букетом душистой мимозы.