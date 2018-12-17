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Арнтгольц, Безрукова, Кожевникова, Шпица и другие звезды первыми посмотрели фильм «Елки Последние»

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Марк Богатырев и Татьяна Арнтгольц

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В Москве состоялась гала-премьера фильма «Елки Последние».

В этот понедельник, 17 декабря, звезды собрались в московсеом кинотеатре «Октябрь» на премьере фильма «Елки Последние» Тимура Бекмамбетова и Александра Котта. Ирина Безрукова, Вера Брежнева, Иван Ургант, Сергей Светлаков, Филипп Киркоров, Алла Михеева, Белла Потемкина, Анна Цуканова-Котт, Эвелина Бледанс с сыном, Дарья Чаруша, Наталья Бочкарева, Гоша Куценко, Ирина Хакамада, Камиль Ларин, Марк Богатырев, Анна Снаткина, Елена Захарова и другие звезды собрались, чтобы посмотреть картину в хорошей компании.

В широкий прокат фильм выходит 27 декабря.

Текст: Роза Ветрова

Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru

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