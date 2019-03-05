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Арбенина, Шумакова, Бардо и другие звезды оценили вокальные способности Портман в фильме «Вокс люкс»

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Серый слайд, который
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Диана Арбенина

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4 марта в «Гоголь-центре» состоялась премьера первой за долгое время картины с Натали Портман в главной роли — «Вокс люкс».

Накануне вечером звезды собрались на закрытый показ нового фильма Брейди Корбета «Вокс люкс», главные роли в котором сыграли Натали Портман и Джуд Лоу. Первым звездным зрителям особенно любопытно было услышать песни из картины, написанные всемирно известной певицей Сией, а исполненные самой Натали.

Кинокритик Стас Тыркин представил «Вокс люкс» таким знаменитостям, как Диана Арбенина, Мария Шумакова, Наталья Бардо, Виктория Толстоганова, Нателла Крапивина и другим.

По сюжету фильма отличница Селеста (в исполнении Натали Портман) чудом выжила, когда ее одноклассник устроил в школе стрельбу. Под впечатлением от несчастья она написала песню — и проснулась знаменитой. Стремительный взлет, срежиссированный опытным менеджером (в исполнении Джуд Лоу) и подпитанный жадным интересом публики к трагедии, превратил ее в мировую суперзвезду. Но спустя 18 лет карьера Селесты пошла на спад, а скандальный эпизод на пресс-конференции грозит и вовсе ее уничтожить. Теперь упрямой звезде предстоит разобраться со своими личными и семейными проблемами и при этом не сойти с ума, пытаясь сохранить хрупкую грань между славой и реальной жизнью.

«Вокс люкс» на экранах с 7 марта. Купить билеты можно здесь.

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Текст: Мария Мельникова

Фото: пресс-служба

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