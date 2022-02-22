passion.ru
2 мин.

Аппетитная Седокова — в смелом бра, Толстоганова — в дерзком кружеве на премьере «The Телки»

22 февраля в кинотеатре «Москва» состоялась громкая премьера сериала «The Телки» с десятками звездных гостей. Фильм представили режиссер Мария Агранович и исполнители главных ролей Милош Бикович, Паулина Андреева, Оксана Акиньшина, Анна Слю, Виктория Толстоганова, Максим Стоянов.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 26

Анна Седокова

Фото: Макс Светский/ Passion.ru

На красной дорожке фотографам позировали Анна Седокова, Вячеслав Муругов, Янина Студилина, Ольга Кузьмина, Илья Тютенков и Екатерина Кононенко, Денис Шведов, Владимир Яглыч, Анна Александрова, Мария Андреева и другие знаменитости.

Анна Седокова появилась на публике в дерзком кожаном бра, подчеркнувшем ее аппетитные формы, и в широких брюках. Откровенный наряд не оставил полета фантазии тем, кто разглядывал фигуру певицы.

Нино Нинидзе прибыла на премьеру в элегантном брючном костюме. Красоту актрисы подчеркнул едва заметный макияж.

Нино Нинидзе

Нино Нинидзе

Фото: Макс Светский/ Passion.ru

Ольга Кузьмина вместо того, чтобы принимать удачные позы для фотосессии, позировала в танце.

Обладательница идеальной фигуры Агата Муцениеце в этот вечер предпочла спрятать ее под строгим и даже пуританским костюмом бежевого оттенка.

Агата Муцениеце

Агата Муцениеце

Фото: Макс Светский/ Passion.ru

Федор Бондарчук приехал на премьеру, чтобы поддержать жену Паулину Андрееву. Влюбленные актеры, ставшие недавно родителями, не сводили друг с друга счастливых глаз, весь вечер держались за руки и не скрывали чувств.

Виктория Толстоганова блистала на премьере в противоречивом наряде. Она надела строгий черный костюм, но под ним оказался весьма нескромный кружевной топ.

Виктория Толстоганова

Виктория Толстоганова

Фото: Макс Светский/ Passion.ru

Сериал «The Телки» рассказывает о крутом пиарщике Андрее Миркине (Милош Бикович), который всего в жизни добивается благодаря женщинам. Он соблазняет их одну за одной, не задумываясь об их чувствах. Вишенкой на торте в его карьере должен стать крупный тендер. Миркин уверен, что уже победил в нем, но его ждет большое разочарование.

С 24 февраля сериал можно посмотреть на сервисах Wink и more.tv.

Фото и видео: Макс Светский/ Passion.ru

Новости партнеров
О чем говорят