Аппетитная Седокова — в смелом бра, Толстоганова — в дерзком кружеве на премьере «The Телки»
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я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Макс Светский/ Passion.ru
На красной дорожке фотографам позировали Анна Седокова, Вячеслав Муругов, Янина Студилина, Ольга Кузьмина, Илья Тютенков и Екатерина Кононенко, Денис Шведов, Владимир Яглыч, Анна Александрова, Мария Андреева и другие знаменитости.
Анна Седокова появилась на публике в дерзком кожаном бра, подчеркнувшем ее аппетитные формы, и в широких брюках. Откровенный наряд не оставил полета фантазии тем, кто разглядывал фигуру певицы.
Нино Нинидзе прибыла на премьеру в элегантном брючном костюме. Красоту актрисы подчеркнул едва заметный макияж.
Фото: Макс Светский/ Passion.ru
Ольга Кузьмина вместо того, чтобы принимать удачные позы для фотосессии, позировала в танце.
Обладательница идеальной фигуры Агата Муцениеце в этот вечер предпочла спрятать ее под строгим и даже пуританским костюмом бежевого оттенка.
Фото: Макс Светский/ Passion.ru
Федор Бондарчук приехал на премьеру, чтобы поддержать жену Паулину Андрееву. Влюбленные актеры, ставшие недавно родителями, не сводили друг с друга счастливых глаз, весь вечер держались за руки и не скрывали чувств.
Виктория Толстоганова блистала на премьере в противоречивом наряде. Она надела строгий черный костюм, но под ним оказался весьма нескромный кружевной топ.
Фото: Макс Светский/ Passion.ru
Сериал «The Телки» рассказывает о крутом пиарщике Андрее Миркине (Милош Бикович), который всего в жизни добивается благодаря женщинам. Он соблазняет их одну за одной, не задумываясь об их чувствах. Вишенкой на торте в его карьере должен стать крупный тендер. Миркин уверен, что уже победил в нем, но его ждет большое разочарование.
С 24 февраля сериал можно посмотреть на сервисах Wink и more.tv.
Фото и видео: Макс Светский/ Passion.ru