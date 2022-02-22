Аппетитная Седокова — в смелом бра, Толстоганова — в дерзком кружеве на премьере «The Телки»

На красной дорожке фотографам позировали Анна Седокова, Вячеслав Муругов, Янина Студилина, Ольга Кузьмина, Илья Тютенков и Екатерина Кононенко, Денис Шведов, Владимир Яглыч, Анна Александрова, Мария Андреева и другие знаменитости.

Анна Седокова появилась на публике в дерзком кожаном бра, подчеркнувшем ее аппетитные формы, и в широких брюках. Откровенный наряд не оставил полета фантазии тем, кто разглядывал фигуру певицы.

Нино Нинидзе прибыла на премьеру в элегантном брючном костюме. Красоту актрисы подчеркнул едва заметный макияж.