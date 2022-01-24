Апина пришла на премьеру сериала с красавицей-дочерью, а Бондарчук — в гордом одиночестве

В центре сюжета сериала «Ночные вызовы» — история офицера Криса из Ливерпуля, который переживает личностный кризис. Мужчина пытается разобраться в разом навалившихся на него проблемах, наладить отношения с напарницей Рэйчел, а также заручиться поддержкой своей семьи. Чтобы помочь жителям города, ему сначала придется разобраться в своих неурядицах и помочь самому себе.

Сериал можно будет увидеть 25 января на канаде Vip Premiere.