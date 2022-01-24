Апина пришла на премьеру сериала с красавицей-дочерью, а Бондарчук — в гордом одиночестве

Апина пришла на премьеру сериала с красавицей-дочерью, а Бондарчук — в гордом одиночествеКто еще из звезд посетил премьеру «Ночные вызовы»
Фото: Макс Светский/passion.ru
Никакие январские морозы и пробки понедельника не помешают звездам отправиться на знаковое светское мероприятие, достойное внимания. Так случилось и в этот раз. В столичном театре Crave собрались светские персоны, чтобы одними из первых оценить проект «Ночные вызовы».
Популярная исполнительница Алена Апина появилась на закрытой премьере в компании красавицы-дочери.
Для ковровой дорожки звезда 90-х выбрала oversize рубашку и брюки в стиле спортшик песочного оттенка. Дополнила свой образ певица акцентным кожаным ремнем и казаками в тон рубашки. Дочь исполнительницы Ксения выглядела не менее эффектно, отдав предпочтение черной кожаной рубашке и армейским ботинкам на массивной подошве. К слову на мероприятие ее сопровождал бойфренд, с удовольствием позировавший на камеру в обнимку с девушкой.
Фото: Макс Светский/passion.ru
Посетила светское мероприятие и экс-жена Федора Бондарчука Светлана. Для выхода в свет Светлана Бондарчук выбрала атласный жакет и алую юбку-миди. Лаконичный образ разбавила сумочка с ярким принтом, актуальные украшения и акцентные детали.
Актриса Анна Чурина выбрала для выхода в свет черно-белый аутфит, подчеркнув тонкую талию широким кожаным поясом. Обувь на высоком каблуке и элегантная сумочка люксового бренда довершали роскошный образ знаменитости.
Супруга шоумена Дмитрия Хрусталева Мария Гончарук также сделала ставку на классику и элегантность. Черно-белый актуальный аутфит выигрышно смотрелся на девушке, подчеркивая ее стройную фигуру.
В центре сюжета сериала «Ночные вызовы» — история офицера Криса из Ливерпуля, который переживает личностный кризис. Мужчина пытается разобраться в разом навалившихся на него проблемах, наладить отношения с напарницей Рэйчел, а также заручиться поддержкой своей семьи. Чтобы помочь жителям города, ему сначала придется разобраться в своих неурядицах и помочь самому себе.
Сериал можно будет увидеть 25 января на канаде Vip Premiere.
Фото: Макс Светский/Passion.ru