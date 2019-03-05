Апина, Метов, Укупник и другие звезды 1990-х вернулись в свою эпоху на премьере сериала

Были и другие селебрити той эпохи, но главное внимание все равно было приковано к актерам нового ситкома — его зрителям представили Ян Цапник, Роман Курцын, Егор Трухин, Стася Милославская, Анжелика Каширина и другие. Генеральный продюсер сериала Федор Бондарчук отметил: «Действительно, время было веселое и непростое, но интересное. Вот сейчас смотрю на сегодняшних гостей, среди которых звезды 1990-х, и понимаю, как давно их не видел и как здорово, что они до сих пор нас радуют. Что касается сериала, это было большое удовольствие — работать с такой командой. Актерам отдельно низкий поклон».

Любопытно, что фотографам на красной дорожке позировала и экс-супруга Федора Светлана Бондарчук. Правда, рядом с бывшим мужем она замечена не была.

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Текст: Мария Мельникова

Фото: пресс-служба

Видео: Youtube.com / СТС