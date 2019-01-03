Анжелика Варум, Леонид Агутин и другие звезды выступили на гала-концерте в Абу-Даби

На открытой террасе отеля Emirates Palace Hotel в столице ОАЭ состоялся гала-концерт российских звезд в рамках фестиваля с «говорящим» названием Russian Music Festival. Перед гостями выступили Анжелика Варум, Леонид Агутин, Наталья Подольская, Владимир Пресняков, Елена Темникова, Олег Газманов, Мария Вебер, ВладиМир, ЮрКисс, ST, Юлия Михальчик, Вахтанг и многие другие.