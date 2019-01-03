Анжелика Варум, Леонид Агутин и другие звезды выступили на гала-концерте в Абу-Даби

На открытой террасе отеля Emirates Palace Hotel в столице ОАЭ состоялся гала-концерт российских звезд в рамках фестиваля с «говорящим» названием Russian Music Festival. Перед гостями выступили Анжелика Варум, Леонид Агутин, Наталья Подольская, Владимир Пресняков, Елена Темникова, Олег Газманов, Мария Вебер, ВладиМир, ЮрКисс, ST, Юлия Михальчик, Вахтанг и многие другие.
Елена Темникова открыла концерт песней «Импульсы», Леонид Агутин и Владимир Пресняков заставили запеть весь зал, исполнив песню «Аэропорты», а Александр Ревва, который снова стал ведущим мероприятия, выступил в амплуа Артура Пирожкова с хитом «Чика».
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Текст: Роза Ветрова
Фото: пресс-служба; видео: instagram