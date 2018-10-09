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Анжелика Тиманина, Ясмина Муратович, Клава Кока и другие звезды поддержали благотворительную кампанию #ПораПобедитьРакГруди

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Ясмина Муратович

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Накануне вечером в Москве прошел гала-вечер, посвященный благотворительной инициативе компании Estee Lauder.

8 октября на площадке Omega Rooftop состоялось благотворительное светское мероприятие группы компаний Estée Lauder, посвященное «Кампании против рака груди». Октябрь традиционно считается месяцем повышения осведомленности в отношении этого страшного женского заболевания, и Estée Lauder Companies уже более 25 лет поддерживает эту инициативу.

Почетным гостем вечера стал исполнительный председатель Estée Lauder Companies и внук ее легендарной основательницы Эсте Уильям Лаудер. Он передал чек на сумму 2,5 миллиона рублей Фонду маммологов России, с которым Estée Lauder Companies сотрудничает с 2013 года.

На светском рауте и закрытом ужине были замечены Марина Жигалова-Озкан, Ясмина Муратович, Анжелика Тиманина, Алла и Расим Акперовы, Екатерина Добрякова и другие знаменитости. Для гостей выступили артисты лейбла Black Star Наzима и Клава Кока, а также диджей Саша Паника.

Фото: Иван Мудров, Екатерина Анохина / пресс-служба

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