Анжелика Тиманина, Ясмина Муратович, Клава Кока и другие звезды поддержали благотворительную кампанию #ПораПобедитьРакГруди

8 октября на площадке Omega Rooftop состоялось благотворительное светское мероприятие группы компаний Estée Lauder, посвященное «Кампании против рака груди». Октябрь традиционно считается месяцем повышения осведомленности в отношении этого страшного женского заболевания, и Estée Lauder Companies уже более 25 лет поддерживает эту инициативу.

Почетным гостем вечера стал исполнительный председатель Estée Lauder Companies и внук ее легендарной основательницы Эсте Уильям Лаудер. Он передал чек на сумму 2,5 миллиона рублей Фонду маммологов России, с которым Estée Lauder Companies сотрудничает с 2013 года.