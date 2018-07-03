Анну Семенович выгнали с вечеринки для олигархов

В разгар съемок к знаменитой певице и ее подругам, роли которых исполняли блогеры Ника Вайпер и Мария Рослякова, подошел охранник и вывел красавиц с территории, где проходила вечеринка для олигархов. Наблюдавшие за этой сценой постояльцы никак не могли понять, почему и за что Анну Семенович выгоняют с мероприятия. На их немой вопрос режиссер Алексей Игудин успокоил всех: это предусмотрено сюжетом. Охранником оказался блогер Алексей Жидковский.

Другой неприятный сюрприз преподнесла погода: вместо запланированных +25 столбик термометра на время съемок упал до отметки +10. Дамы стоически снимались в открытых купальниках при низкой температуре, пытаясь при этом соблазнять мужчин. Но все вполне компенсировала атмосфера, царившая на площадке.

«Ребята для "охоты" нам достались что надо. Красивые, успешные, настоящие мужчины. Настоящая мечта любой девушки. За такими даже в клипе "охотиться" было одно удовольствие, — вспоминает Анна. — Нам с девчонками, конечно, пришлось серьезно поработать над своими образами и героинями. Все мы в жизни девушки тоже не простые, успешные и самодостаточные. А в клипе — мы типичная троица охотниц за богатыми женихами, которые в поисках красивой жизни приезжают на курорт на последние деньги, в надежде улететь с отдыха на частном самолете. Очень насущная история».

Завидных богачей сыграли дзюдоист Дмитрий Носов, блогер Александр Хоменко и настоящий российский олигарх Александр Росляков. Известный бизнесмен ранее был участником популярного реалити-шоу «Секретный миллионер», а вот воплотить на экране художественный образ ему пришлось впервые. По мнению режиссера видео Алексея Игудина, с этой задачей Александр справился отлично. Не хуже, а местами даже и лучше, чем его более опытные в общении с камерой коллеги.

Фото: кадры со съемок