Анна Семенович, Николай Басков и другие звезды поздравили «Русское Радио» с днем рождения

Несмотря на осеннюю прохладу, гостям мероприятия было жарко — а все потому, что атмосферу создавали любимые ведущие и звезды «Русского Радио». День рождения «Русского Радио» — это всегда душевный праздник и, конечно, выступление любимых артистов. 14 сентября на сцену вышли Николай Басков, Слава, Люся Чеботина, Севиль, Марина Бриз, группа «Земляне», Мари Краймбрери и многие другие звезды популярной радиостанции.

Артисты признавались в любви радиостанции и с радостью рассказывали о роли радио в карьере музыкального исполнителя:

«Как продюсер, я могу сказать, что однозначно важно, чтобы песня звучала на радио, — рассказал Иосиф Пригожин. — «Русское Радио» — это огромная аудитория. Широкая эфирная палитра, 24 часа в сутки 7 дней в неделю вещания — это здорово и очень важно! Благодаря «Русскому Радио» поклонники артиста узнают о новинках. Главное — угадать с песней, чтобы слушатель хотел сделать радио погромче».

Особым подарком для присутствующих стал эксклюзивный тизер песни «Не вставай на колени», написанной гитаристом группы «Земляне» Игорем Романовым. Проникновенную композицию исполнили одни из самых мужественных исполнителей российской эстрады — Николай Носков, Стас Пьеха и IVAN.