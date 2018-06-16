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Анна Седокова, Зара, Жасмин и другие звезды устроили битву шляпок на скачках

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Анна Седокова

Фото: Екатерина Ширинкина/Passion.ru
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16 июня в Москве состоялись традиционные скачки «Гран-При радио Монте-Карло».

Скачки «Гран-При радио Монте-Карло» каждый год собирает самых ярких представителей светской элиты на Центральном московском ипподроме. Этот год не стал исключением и сегодня, 16 июня», на красной дорожке перед фотографами позировали многие отечественные знаменитости.

Зара, Жасмин, Екатерина Одинцова, Анастасия Задорожная и другие звезды устроили битву шляпок. Многие дамы по примеру Зары выбрали элегантные соломенные шляпки.

Зара

Некоторые предпочли шляпы в стиле работ Филипа Трейси, чьи изделия пользуются большой популярностью в британской королевской семье.

Певица Анастасия Спиридонова украсила прическу двумя виниловыми пластинками, а Анна Седокова предпочла шляпку, украшенную тончайшими перьями.

Анастасия Спиридонова

Среди гостей светского раута также была замечена британская певица Софи Эллис-Бекстор.

Софи Эллис-Бекстор

Фото: Екатерина Ширинкина/Passion.ru

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