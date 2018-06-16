Анна Седокова, Зара, Жасмин и другие звезды устроили битву шляпок на скачках

Скачки «Гран-При радио Монте-Карло» каждый год собирает самых ярких представителей светской элиты на Центральном московском ипподроме. Этот год не стал исключением и сегодня, 16 июня», на красной дорожке перед фотографами позировали многие отечественные знаменитости.

Зара, Жасмин, Екатерина Одинцова, Анастасия Задорожная и другие звезды устроили битву шляпок. Многие дамы по примеру Зары выбрали элегантные соломенные шляпки.